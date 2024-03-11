ZAFER MUTLU'DAN 'MUTLU' PROJELER!

HERKESİN BAŞKANI

Yerel seçimlere 20 gün gibi kısa bir süre kala, Saadet Partisi Başiskele Adayı Zafer Mutlu da vitesi iyice yükseltti. Herkesin gönlüne dokunmaya, projelerini anlatmaya çalışan Mutlu, hafta sonu yine sahadaydı. Mutlu, gittiği her ortamda başkan gibi karşılanırken, ortaya çıkan manzara ‘herkesin başkanı’ sloganına dönüştü. Başkan adayı Mutlu, seçim programlarında vatandaşlara projelerini de anlattı.

‘MASTER PLANLARI OLUŞTURACAĞIZ’

Projelerinden bahseden SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ‘Göreve gelir gelmez her şeyden önce Başiskelemiz’in merkezi master planını oluşturacağız. Başiskele’nin en büyük eksiği de bu ve bir merkezi yok. Talepkar olmak durumundayız. Şehir master planları ve ulaşım master planının oluşturulması lazım. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri aynı partiden olunca başkanlar haliyle talepkar olamıyor.’ dedi.

‘5 YIL SONRA TRAMVAY HATTI’

Sözlerine devam eden Mutlu, ‘Ulaşımda sorun çok büyük. 2019’dan bu yana sorunlar hala aynı. Ulaşımda sıkıntı var. Yolcu taşımacılığında sorun var. Trafik çok büyük bir sorun. Altyapı sıkıntısı elektrik kesintisi sıkıntılar var. Alternatif yollarla ring hatların yenilenmesi bölgeye yeni seferler katılması bu durumu artıya çevirecek. 5 yıl sonra ise bölgemizde tramvay hattının konuşuluyor olacağı bir ulaşım seferberliği başlatacağız.’ şeklinde konuştu.

‘ELEKTRİK SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ’

Mutlu ayrıca, ‘Alt yapı çok ciddi bir sorun. Bu bölgede elektriklerimiz her gün kesiliyor. İnşallah bu konuda ilgili kurumlarla alt yapısı konusunda birlikte omuz omuza verip bu sorunu tarihe karıştıracağız.’ diye ifade etti.

‘KENSTEL DÖNÜŞÜME ÖNCELİK’

Mutlu, ‘Başiskele ilçesinde amacımız kentsel dönüşüme öncelik vermek. Kentsel dönüşüm konusunda daha hassas olacağız. Bazı mahallelerde sanayiyle konut alanları birbirine girmiş durumda. Kentsel dönüşüm ile bu meseleyi çok hızlı bir şekilde çözeceğiz.’ dedi.

‘BÖLGEMİZİN DOĞASINI KORUYACAĞIZ’

Mutlu konuşmasının devamında, ‘Bölgemizin doğasının ve coğrafyasının korunması lazım. Gelecek nesillere taşıyabilmeliyiz. Doğası tahrip edilen ilçemizde buna dur diyeceğiz. Bu şehrin sahibi var. Bu şehirde her şey kanuna uygun yapılacak. Kenti bir ilçe statüsüne getirmediler. Kartepe ile aynı dönemde ilçe olduk ama Kartepe’de bir şehir planı oluştu. Biz bunu başaramadık.’ dedi.

‘TURİZM BAŞİSKELE’DE CANLANACAK’

Projelerini anlatmaya devam eden Mutlu, ‘Turizme katkı sunacağız. Turizm potansiyeli çok yüksek bir ilçedeyiz. Nereye giderseniz gidin doğa harikası bir ilçe var karşınızda. Böylece işletmelere de destek vermek için belediye olarak elimizden ne geliyorsa daha fazlasını yapmaya hazırız. Turizme Başiskele’de çok önemli katkılar sunacağız. Barajın etrafında teleferik ile gezilebilecek bir proje oluşturabiliriz. Kendi kendini besleyecek bir proje. Belediyenin imkanlarını bir avuç insana değil insanımıza harcayacağız. Kreşler muhakkak olmalı. Bir çayı 50 liraya içiyoruz. Sosyal tesislere ihtiyaç var.’ şeklinde konuştu.