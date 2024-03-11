MART AYI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI YENİLENDİ

Emekli maaşı için zam oranı yüzde 49,25 olurken, en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. Bayram ikramiyeleri de yüzde 50 artarak 3 bin TL oldu. Böylece emekliler 2024'te toplam 6 bin TL bayram ikramiyesi alacak. Emekli maaşı tarafında yaşanan gelişmeler bankaların kazanma iştahını artırırken, emekli vatandaşlar da bankaların emekli promosyon kampanyalarına çevirdi gözlerini.

UZMANLARDAN EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN BANKA SEÇERKEN UYARI

Uzman isimler, emeklileri banka seçimi yaparken uyarılarda bulundu. Emekli promosyon tutarlarının yanında ilave 5 bin liralar kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı, kredi kullanımı gibi şartnamelerle emekliye taahhüt edilen rakamlar yükseliyor. Ancak burada atılan imzaya dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu ürünlerde zorunlu kullanım şartı ile emekliler için bir mağduriyet sorunu ortaya çıkabilir.

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes bir banka seçerek emekli promosyon kampanyalarından faydalanabilir. Eski ve yeni farketmeksizin tüm emeklilerin hakkı var.

İŞTE MART AYI EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR LİSTESİ

DENİZBANK

Denizbank, emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Maaş Tutar Aralığı - Standart Promosyon

• 0 - 3.499 TL - 3.000 TL

• 3.500 TL - 7.499TL - 3.500 TL

• 7.500 TL - 9.999 - 4.500 TL

• 10.000 TL ve üzeri - 5.000 TL

VAKIFBANK

1 aya isabet eden emekli aylığı tutarı;

• 3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,

• 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,

• 7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL,

• 10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilerden;

• 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

• 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

• 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

• 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor. Emeklilerin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecek.

FİBABANKA

Fibabanka, 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

• 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olan emekliler için 4.500 TL

• 3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olan emekliler için 5.250 TL

• 7.500 - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 6.750 TL

• 10.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 7.500 TL

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekliler, 7.500 TL' ye varan nakit promosyon kazanıyor.

Banka 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden ve promosyona esas emekli aylığını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtiyor.

Maaş Tutar Aralığı - Promosyon Tutarı

• 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

• 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

• 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

• 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi bulunuyor.

Mobil'den müşteri olunup maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL'ye varan fırsat mevcut.

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL, 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 7.500 TL tutarında nakit emekli promosyon avantajı sunuluyor.

Banka, emekli promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden tüm emeklilerin bundan faydalanabileceğini belirtiyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank emeklilere 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü veriyor. Banka 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü fırsatı sunuyor.

Cep telefonunuzdan vereceğiniz dijital onay sayesinde şubeye gelmeden maaşınızı taşıyanlar 8.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanaca

AKBANK

Akbank, emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10.000 TL' ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 12.500 TL ödül fırsatı sunuyor.

Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı

• 0 - 3.499 TL - 6.000 TL

• 3.500 TL - 7.499TL - 7.000 TL

• 7.500 TL - 9.999 - 9.000 TL

• 10.000 TL ve üzeri - 10.000 TL

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'de tüm emeklilere 12.500 TL'ye kadar varan nakit promosyon imkanı mevcut.

1 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1000 TL ek nakit ödül ödeniyor.

ING

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.

Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabilineceğini de belirtiyor. Banka, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da, emekli maaş promosyonundan yararlanabileceğini de ekliyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı,

• 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

• 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

• 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

• 10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatı sunuyor.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve ilk defa promosyon talebinde bulunan müşterilere;

• 3.499 TL'ye kadar emekli aylığını alanlara 5.000 TL'ye kadar

• 3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli aylığını alanlara 6.000 TL'ye kadar

• 7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli aylığını alanlara 10.000 TL'ye kadar

• 10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.