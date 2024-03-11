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Altın Kiraz’da 2. tur heyecanı

Kentimizin tanınmış spor adamlarından Metin Özkan tarafından düzenlenen, aynı zamanda Mitat Atalay’ın da koordinatörü olduğu Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda grup müsabakaları tamamlandı. Önceki akşam gerçekleşen programla da bu yıl 12’ncisi düzenlenen turnuvanın ikinci tur için kura çekimi yapıldı

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Altın Kiraz’da 2. tur heyecanı mask
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YOĞUN KATILIM VARDI

Körfez Atalar Mahallesi’nde bulunan Ciğerci İbo’da düenlenen kura çekimi törenine, ikinci tura yükselen takımların idarecileri ve bazı oyuncuları katıldı. Takımların eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi öncesinde koordinatör Mitat Atalay, kalan maçlar ve kurallarla ilgili takım idarecilerini bilgilendirdi.

ÖZKAN BAŞARILAR DİLEDİ

Törende konuşan turnuvanın organizatörü Metin Özkan, “Her yıl artan bir ilgi ile devam eden Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvamızda ikinci tur maçlarımıza başlıyoruz. Umarım herhangi bir sakatlık ya da olumsuzluk yaşanmaz. İlk tur maçları centilmence geçti. Devamını diliyorum. İkinci turda tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.

İLK MAÇLAR BUGÜN

İkinci tur maçları Ramazan ayının ilk günü olan pazartesi günü saat 22.00’da başlayacak.  Eti Mimarlık ile Dergah Ocakbaşı arasında oynanacak ilk maçla başlayacak heyecan, yine Körfez Belediyesi Çim Halı Tesislerinde oynanacak. 

ALTIN KİRAZ FUTBOL TURNUVASI 2. TUR EŞLEŞMELERİ:

Eti Mimarlık - Dergah Ocakbaşı
ERS İnşaat-Otomotiv - Klimasist
İSG Plus OSGB-Koc. İnşaat M.Odası
Mehmet Ak Auto - Ciğerci İbo
Körfez İlçe Emn.Müd.- Merkan Group
Vizyon İnşaat - Vefa İnşaat
Onur Nakliyat - M.A. Gold G.Menkul
Eti Group - Tise Kamera Güvenlik

# Altın Kiraz, oldu, altın, ilçe

11 Mar 2024 - 10:42 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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