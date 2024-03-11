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Kocaeli’ye 3 sağlık merkezi daha geliyor!

Kocaeli’deki sağlık yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz hafta İzmit için ihaleye çıkan İl Sağlık Müdürlüğü, 3 ilçeye daha ASM yapmak için ihaleye çıktı.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’ye 3 sağlık merkezi daha geliyor! mask

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, İzmit Yahyakaptan’da adeta poliklinik büyüklüğünde olan yaklaşık 4 dönümlük bir alana yeni bir ASM yapmak için ihaleye çıkmıştı. İşte bu ihalenin ardından İl Sağlık Müdürlüğü, üç ilçe için daha ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. 

3 ASM DAHA GELİYOR

İl Sağlık Müdürlüğünden verilen ilana göre,  Derince’ye 2 aile hekimli İshakçılar Aile Sağlığı Merkezi, Dilovası’na 5 aile hekimli ve 112 ASHİ ( Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) bulunan ve Gebze’ye ise 9 aile hekiminin hizmet vereceği Ensar Öğüt ASM’nin yapımı için ihaleye çıkıldı.

DERİNCE 26 MART’TA

Buna göre, Derince 290 metrekarelik bir alana inşa edilecek olan Derince İshakçılar ASM’nin ihalesi, 26 Mart Salı günü saat 11.00’da, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Biriminde gerçekleştirilecek. 

DİLOVASI 29 MART’TA

Dilovası’nda ise 1.650 metrekarelik bir alana inşa edilecek olan 5 hekimli aile sağlık merkezi ve 12 ASHİ Hizmet Binasının yapım ihalesi ise 29 Mart Cuma günü saat 14.30’da Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Biriminde gerçekleştirilecek. 

GEBZE DE 29 MART’TA

Son olarak Gebze’de 750 metrekarelik bir alana inşa edilecek olan 9 hekimli Gebze Ensar Öğüt ASM binasının yapım ihalesi ise 29 Mart Cuma günü saat 11.00’da Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Biriminde gerçekleştirilecek.

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11 Mar 2024 - 10:49 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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