Ölmez, “KANDIRA İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

KEFKEN’DE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

AKP ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. İlçenin her noktasını karış karış gezen Erol Ölmez, hafta sonu Kefken’de vatandaşlarla buluştu. Kefken Mahallesi’nde ve Kefken Pazar Yeri’nde vatandaşlarla görüşen AK Parti Adayı Ölmez, Kandıra için yapacağı projeleri anlattı, destek istedi.

“KANDIRA İÇİN ÇALIŞMAYA HAZIRIZ”

Yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden, çocuklara hediyeler vererek sevindiren Erol Ölmez, işyerlerini de gezerek talep ve sorunları yerinde dinledi. Kandıra için çalışmaya hazır olduğunu, verilecek destekle ilçe için elinden gelenin fazlasını yapacağını belirten Ölmez, “Omuz omuza, halkın içinde belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizle bir aradayız. Kandıra için çalışmaya hazır ve kararlıyız” dedi.

“HALKIN YANINDA, HALKIN ADAMIYIZ”

Erol Ölmez ayrıca, “Halkımızı, sokağımızı dinliyoruz. Biz halkın yanındayız ve halkın adamıyız. Vatandaşlarımız ne istiyorsa daha iyisini yapmak için mücadele edeceğim. Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemiz bizlerin yanında. Hep birlikte el ele vererek Kandıra için çalışacağız. Kandıra’yı yeni bir eforla yönetmeye devam edeceğiz. Bizlere vereceğiniz desteğe layık olacağız” ifadelerini kullandı.