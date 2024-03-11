Bitcoin haftaya rekorla başladı

Bitcoin yeni haftaya rekorla başladı.

Bitcoin ilk kez 71 bin doların üzerini gördü.

Son dönemde Bitcoin'de ETF'lerin onaylanmasının ardından hızlı bir artış ivmesi yaşanmıştı. Son artışla birlikte Bitcoin'in yılbaşından bu yana kaydettiği prim yüzde 67 oldu.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.

Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 2 trilyon 650 milyar doları aştı.

Piyasanın en yüksek işlem hacimli ikinci varlığı Ethereum da yeni haftanın ilk işlem gününde yeniden 4 bin doları test etti.

Kaynak: BLOOMBERG