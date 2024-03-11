Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan genel af açıklaması

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, genel af talebine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. DEM Partili Gergerlioğlu’nun “Bakanlığınızın genel af çalışması var mıdır?” sorusuna yanıt, Bakan Tunç’tan geldi.

Elips Haber’den Kadir Gürhan’ın haberine göre, Bakan Tunç’un imzasının bulunduğu yanıtta şu ifadelere yer verildi: “Anayasanın, “kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi” kenar başlıklı 88. Maddesinde kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekillerinin yetkili olduğu, kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esaslarının iç tüzükle düzenleneceği hükmü yer almakta iken söz konusu hüküm, 16/04/2017 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen 21/01/ 2017 tarih ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16. Maddesiyle; kanun teklif etmeye milletvekillerinin yetkili olduğu, kanun tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esaslarının içtüzükte düzenleneceği şeklinde değiştirilmiş, söz konusu düzenleme 09/07/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Görüş bildirmek Bakanlığımızın görevleri arasında”

10/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; adalet hizmetleriyle ilgili konularda gerekli araştırmalar ve mevzuat hazırlıklarını yapmak ve görüş bildirmek Bakanlığımızın görevleri arasında sayıldığından çalışmalarımız bu çerçevede yürütülmektedir.

“Genel af ve özel af yetkisi TBMM’ye ait”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 87. Maddesine göre, genel ve özel af ilanına karar verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bulunduğundan, bu hususta Bakanlığımızın herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır.”