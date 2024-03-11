İftar menüsü hem küçüldü hem de yüzde 100 zamlandı

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre şubat ayında yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 94,78 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti. Restoranlarda fiyatlar bir yılda yüzde 100’e yakın arttı. Yüksek enflasyonist ortam nedeniyle yıl boyunca gelen zamlar, Ramazan sofrasına da yansıdı. İftar masasında fiyatlar katlanırken porsiyonlar ise küçüldü.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ve Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, restoran ve lokantalardaki fiyat artışlarıyla ilgili Elips Haber’den Sümeyye Aksu’ya açıklamalarda bulundu.

“Fiyat pahalılığı en çok gelen şikayetlerden”

Bu sene Ramazan'da menülerin küçüldüğünü ve yüzde 70 ile yüzde 100 arası bir zam geldiğini söyleyen Bingöl, “Fiyatlar 4 bin ile 5 bin arasında değişecek. Oteller de bunun içinde. Bazı kesim lüks iftarlar yapmayın diyor ama bu sektörde de yüzbinlerce insan çalışıyor. Aynı zamanda bizim derneğimize de gelen en çok şikayetlerin başında restoran ve lokanta benzeri yerlerin fiyatlarının çok yüksek olduğu” dedi.

“ Büyük iftar sofraları artık yok”

Bu sene artık büyük grup iftarların olmadığını dikkat çeken Bingöl, “Daha önce büyük firmalar, ajanslar falan 200-300 kişilik yemekler veriyordu. Artık o çok azaldı. Tamamen iş alakarta döndü 3 kişi 6 kişi. Büyük gruplar artık pek yok” diye konuştu.

“Tüketicilerin örgütlenme yapısı zayıf”

“Lokantaların fiyat tarifelerini Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ticaret Odası belirliyor. Bu kurumların fiyat belirleme yetkesi var” diyen Kılıç, “Buradaki sıkıntı şu herkes herkesi fahiş fiyat üzerinden suçlar noktaya geliyor. Üretim maliyetleri, elektriği, suyu, kirası ve işçi ücretlerinde bir azalma varda esnaf bunu tüketicilere mi yansıtıyor bunu değerlendirmek lazım. Birde burada şu var asıl sıkıntı şu; tüketicilerin buradaki yaşamla ilgili en çok direnç göstermesi gereken tüketicilerin örgütlü yapısı maalesef zayıf” ifadelerini kullandı.