Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofrası hazırlıkları başladı. Bu nedenle 1. gün iftar menüsü hazırladık. Kolay yapılabilen yemeklerden oluşan 1. gün iftar menüsü oldukça zengin, hafif ve besleyici. İşte, tadı damaklarda kalan, hem pratik hem ekonomik iftar yemeği tarifleri…

YAYLA ÇORBASI

Malzemeler

1 çay bardağı pirinç

1 litre su

1 büyük kase yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Derin bir tencereye pirinci ve 1 litre suyu ekleyin. Yumuşayıncaya kadar haşlayın. Derin bir kaseye yoğurt, yumurta sarısı ve un ilave edip, çırpın. Çorbanın kesilmemesi için haşlanan pirinçli sudan bir kepçe alıp, yoğurtlu karışımın içine ekleyin. Bu sayede çorbanız kesilmeyecek. Isısını eşitlediğiniz terbiyeyi yavaş yavaş haşlanan pirinçlerin bulunduğu tencereye dökün ve bir taraftan karıştırmaya devam edin. En son tuz serpin. Bir taşım kaynadığında hemen tencerenin altını kısın. Yüksek ateşte çok kaynatırsanız çorbanız kesilir. Tavada zeytinyağıyla tereyağını kızdırın. İçine kuru naneyi ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Çorbanın içine ilave edip bir iki taşım daha kaynatın. İftar için çorbanız hazır, afiyet olsun.

KÖZLENMİŞ PATLICAN SALATASI

Malzemeler

3 adet patlıcan

2 adet kırmızı biber

3 adet çarliston biber

1 adet soğan

2-3 dal maydanoz

Yarım limonun suyu

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

Süslemek için: Taze nane

Yapılışı

Öncelikle fırında veya ocakta patlıcan ve biberleri közleyin. Kabuklarını temizleyip, küp doğrayın. Derin bir kaba alıp, üzerine ince ince doğranmış soğan, kıyılmış maydanoz, limon suyu, zeytinyağı, karabiber, pul biber ve tuzu ekleyip karıştırın. Taze nane ile süsleyip servis yapın. İftar için salatanız hazır, afiyet olsun.

FIRINDA DİZME KÖFTE PATATES

Malzemeler

500 gr. orta yağlı kıyma

1 adet soğan

3 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Kimyon, kekik, karabiber, toz kırmızı biber, pul biber

3 adet patates

1 adet domates

2 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı salça

2 su bardağı sıcak su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Derin bir kaseye kıymayı, rendelenmiş soğanı, galeta ununu, yumurtayı ve baharatları ekleyip macun kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Cevizden büyük parçalar koparıp yuvarlak yassı şekil verin. Köftelerin lezzetinin artması için, tavaya sıvı yağı döküp kızdırın ve köfteleri hafif kızartın. Pişirmeyin iki yüzeyide hafif renk değiştirsin. Patatesleri soyup köftelerle eşit olacak şekilde yuvarlak dilimlere ayırın. Bir fırın kabında bir köfte, bir patates, bir domates olarak dizin. Dizme işlemi bittikten sonra yeşil biberleri ekleyin. Diğer tarafta sıcak su ve salçayı karıştırıp eritin. Köfte patatesin üzerine sosu dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızara kadar pişirin. İftar için ana yemeğiniz hazır, afiyet olsun.

FIRIN SÜTLAÇ

Malzemeler

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı su

5 su bardağı süt

Bir buçuk su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı pirinç unu

1 paket vanilya

1 adet yumurtanın sarısı

Süslemek için: Fındık

Yapılışı

Pirinci tencereye alıp su ekleyip, suyunu çekene kadar haşlayın. Sütü ilave edip kaynatın. Toz şekeri ilave edin. Pirinç ununu çok az suda açın, içine yumurta sarısını ekleyip çırpın. Kesilmemesi için yavaş yavaş tencereye ekleyin. 2 dakika kaynatıp ocaktan alın. Vanilyayı ekleyip karıştırın. Kıvam alan sütlacı fırın kaplarına boşaltın. Sütlaçların kurumasını engellemek için fırın tepsisin yarısını su ile doldurun ve kapları suyun içine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Soğutup, üzerine ince kıyılmış fındık ile servis yapın. İftar için tatlınız hazır afiyet olsun.

Kaynak: CUMHURİYET