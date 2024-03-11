KOTO’dan kadın girişimcilere özel bilgilendirme toplantısı

ODA’NIN HİZMET VE ÇALIŞMALARI

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Nurhayat Güldüren’in, KOTO 23. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Melike Andız, Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyeleri Esma Bektaş, Eda Efe, Nermin Umur ile ev sahipliği yaptığı toplantıda, Oda Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Oda’nın hizmetleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

‘KADIN GİRİŞİMCİ SAYISI HER GEÇEN YIL ARTIYOR’

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Güldüren, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ‘Birlikte rahmet ve bereket vardır’ sözüne atıfta bulunarak, “Odamız kayıtlarından elde ettiğimiz istatistiklere göre 2023 yılında ilimizde 378 kadın iş insanı, ticari faaliyetlerine başlamıştır. Bu sayı her yıl artarak devam etmektedir. İş dünyamızda kadın üyelerin artması kadar, devamlılığın sağlanması da önem arz etmektedir. Kocaeli Ticaret Odamız, ürettiği hizmet ve projeleriyle işletmelerimizin devamlılığına katkı sunmakta, büyük destek olmaktadır. Bu hizmet ve projelerden faydalanmak adına kadın girişimcilerimizi Odamızla sürekli irtibatlı olmaya davet ediyorum” dedi.

ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

Toplantının moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Bayraktutan, toplantının kapanışında kadın girişimcilere ticaretlerinde altın niteliği taşıyan tavsiyelerde bulunarak, Oda’nın hizmet ve projelerinden üst düzeyde yararlanmaya davet etti. Toplantı, kadın girişimcilerin, sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.