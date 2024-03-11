11 Mar 2024 - 12:32- Siyaset G:

Pes! AKP'li Tutuş'a Hürriyet'in projesi yetmemiş bulutlarını bile almış!

Dün proje tanıtımı yapan AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un, Fatma Kaplan Hürriyet’in 31 Ekim 2022 yılında duyurduğu sosyal tesisin aynısını kendi projesi gibi anlatması, proje görseli olarak Hürriyet’in görselini birebir kullanması, hatta proje fotoğrafındaki bulutların bile aynı olması da pes dedirtti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Pes! AKP'li Tutuş'a Hürriyet'in projesi yetmemiş bulutlarını bile almış! mask
Pes! AKP'li Tutuş'a Hürriyet'in projesi yetmemiş bulutlarını bile almış!
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31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde belediye başkan adayları proje lansmanlarını gerçekleştiriyor. Dün AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş proje tanıtımı yaptı. Yüzen restoran ve gondol gibi enteresan fikirleri projelendiren Tutuş’un Kocaeli Büyükşehir’in projelerini kendi projesi gibi anlatması dikkatlerden kaçmadı.

BULUTLAR BİLE AYNI

Öte yandan Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 31 Ekim 2022 yılında duyurduğu bin kişilik sosyal tesisin aynısını kendi projesi gibi anlatması da tepkilere neden. Tutuş’un, proje görseli olarak Hürriyet’in görselini birebir kullanması, hatta proje fotoğrafındaki bulutların bile aynı olması da pes dedirtti.

Pes! AKP'li Tutuş'a Hürriyet'in projesi yetmemiş bulutlarını bile almış!
# AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, AKP, Muharrem Tutuş, Fatma Kaplan Hürriyet, proje

11 Mar 2024 - 12:32 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(1)
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İzmitli - Fatma hanımın kuru fasulye pilav kırkliradan başka ne projesi var. İnst. da böyle bir projesi yok algı yapıyorsunuz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 13:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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