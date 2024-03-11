Pes! AKP'li Tutuş'a Hürriyet'in projesi yetmemiş bulutlarını bile almış!

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde belediye başkan adayları proje lansmanlarını gerçekleştiriyor. Dün AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş proje tanıtımı yaptı. Yüzen restoran ve gondol gibi enteresan fikirleri projelendiren Tutuş’un Kocaeli Büyükşehir’in projelerini kendi projesi gibi anlatması dikkatlerden kaçmadı.

BULUTLAR BİLE AYNI

Öte yandan Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 31 Ekim 2022 yılında duyurduğu bin kişilik sosyal tesisin aynısını kendi projesi gibi anlatması da tepkilere neden. Tutuş’un, proje görseli olarak Hürriyet’in görselini birebir kullanması, hatta proje fotoğrafındaki bulutların bile aynı olması da pes dedirtti.