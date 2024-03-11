Pes! AKP'li Tutuş'a Hürriyet'in projesi yetmemiş bulutlarını bile almış!

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde belediye başkan adayları proje lansmanlarını gerçekleştiriyor. Dün AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş proje tanıtımı yaptı. Yüzen restoran ve gondol gibi enteresan fikirleri projelendiren Tutuş’un Kocaeli Büyükşehir’in projelerini kendi projesi gibi anlatması dikkatlerden kaçmadı.
BULUTLAR BİLE AYNI
Öte yandan Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 31 Ekim 2022 yılında duyurduğu bin kişilik sosyal tesisin aynısını kendi projesi gibi anlatması da tepkilere neden. Tutuş’un, proje görseli olarak Hürriyet’in görselini birebir kullanması, hatta proje fotoğrafındaki bulutların bile aynı olması da pes dedirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Fatma hanımın kuru fasulye pilav kırkliradan başka ne projesi var. İnst. da böyle bir projesi yok algı yapıyorsunuz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.