Kocaeli’deki plastik firması personel alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Arslanbey Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Seoil Plastik bünyesinde istihdam etmek üzere 18-35 yaş aralığında en az ilkokul mezunu olması şartıyla 15 erkek beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.