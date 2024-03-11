Yönetim kongre kararı alır, görevine devam eder, tıpkı kasımdaki gibi…

Başkan ve yönetim de “Bunu başardık” derse ne diyeceksiniz?..
Asıl bataklığı kurutun…
Asıl menajerlere set çekin…
Yönetime kartvizitle adam göndermeyi bırakın...
Tahir Büyükakın’ın da üstlere bunu söylemesini bekliyoruz…
Yönetimsel bir sorun yok…
Teknik direktörsel bir sorun yok. Futbolcusal ve menajersel bir sorun var. Yönetim play-off hedefini tutturdu. Hatalar yaptı tabii…
Eğer skorseverseniz, play-off hedefi tuttuysa, yönetim başarılıdır. Sporseverseniz (benim gibi), Süper Lig hayallerinden vazgeçersiniz.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.