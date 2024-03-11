11 Mar 2024 - 12:41- Spor

Yönetim kongre kararı alır, görevine devam eder, tıpkı kasımdaki gibi…

Yönetim kritik bir toplantı için bir araya geliyor. Şu saatlerde önemli bir karar alınacak… Benim tahminimce kasımdaki gibi olağanüstü kongre kararı alınacak... Ve yine tahminimce kasımdaki gibi aday çıkmayacak… Yine tahminimce kasımdaki gibi engin koyun ve yönetimi göreve devam edecek… Zaten tam seçim arifesinde Başkan Tahir Büyükakın da bunu istiyor… Sezon başı hedefi play-off’tu…