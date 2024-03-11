Başiskele’ye tramvay ve teleferik gelecek

‘TRAMVAY ULAŞIMI RAHATLATACAK’

SP Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, vizyon projelerinden tramvay ve teleferik hattı için çalışmalara şimdiden başladı. Başiskele’de ulaşım sorununun hat safhada vurgu yapan Mutlu, ‘Hala otobüs uğramayan caddelerimiz var. Merkeze bu kadar yakın bir ilçede hala raylı sistem olmaması çok büyük eksiklik. İnşallah bizim yönetimimizdeki Başiskele’de beş yıllık süre sonunda ulaşımda raylı sisteme kavuşmuş olacağız.’ dedi.

‘BÜYÜKŞEHİRİMİZLE BERABER’

Sözlerine Eskişehir örneği ile devam eden başkan adayı Mutlu, ‘Eskişehir bunu başardı. Merkeze yakın ilçelerde tramvay hattı 60 kilometre uzunluğa ulaştı. İzmit ile Başiskele arası 8 kilometre ve Kocaeli’nin imkanları biliyoruz ki Eskişehir’den çok daha fazla. Biz ilçe belediyesi olarak göreve geldiğimizde büyükşehirimizle beraber ilçenin de tüm imkanlarını sunarak bunu hayata geçireceğiz’ şeklinde konuştu.

BAŞİSKELE’YE TELEFERİK

Başkan Adayı Mutlu, tramvayın ardından gökleri de hedef aldığını söyleyerek, ‘Teleferik projemizde başlıca gündemimiz arasında yer alıyor. Kartepe’de bunun örneğini büyükşehir belediyesi gösterdi. Biz de Başiskele ilçemizin doğa harikası özelliklerini, teleferik projesi ile halkımızla birlikte göklerden izlemek istiyoruz. Göreve geldiğimiz 5 yılın sonunda tramvay ve teleferik projemiz hayata geçmiş olacak’ şeklinde konuştu.