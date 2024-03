TARAFTAR HAKLI OLARAK ÖFKELİ: Hayaller Süper Lig, gerçekler 1.Lig

Nefer - Hayaller Süper Lig, gerçekler 1.Lig. Kocaelispor için Play-Off hikaye, Süper Lige çıkmamak için ligi 7.dahi bitirsek elemelerde elenecek demektir.

Karamürselli/ayhan - 8 .sıradaki takımla aranda 4 puan kalmış. Önünde 5-6 tane zor maç var. Sen evinde daha Tuzla’yı yenemiyorsun. Neden bahsediyorsun? Haftaya Sakarya bizi sollar (demedi demeyin). Play-Off bile mucize. Ahan da imzamı buraya atıyorum. Playy off tehlikede. Hatta zor. 8. sıradaki takımla aramızda 4 puan kaldı. Çok zor maçlarımız var. uyanın artık rüyadannnnnnnnnnnnnnn…

. - O hâlde en gür sesle yönetim istifaaaaaa…

Sedakatsiz - Biz böyle gidersek playy off hedefine de ulaşamayacağız.

Zonevan - Ne oldu, Ertuğrul hocayı yolladınız da basınız göğe mi erişti, siz hocaya kabahat bulacağınıza, futbolcularınıza bulun, hoca şunu alın dedi, sizin idarecileriniz, paramız yok, şunu al, yok, bunu al yok. Ondan sonra hoca git.

Yunus - Kocaeli Ertuğrul ve Tanke gittiğinden beri kendine gelemedi. Kolları olmayan bir güreşçi gibi Kocaeli. Maalesef bu şekilde 1-2 hafta sonra play off hattından düşecek ya da zor tutunacaktır. İşler son dakika öyle bir değişecek ki olmaz denilen takımlar sürprizler yapacak. Bu da benim yorumum

Ol - STOİLOV İzmit'e gelecek, Kocaelispor a olmasa da İzmit'e gelecek ve Kocaelispor a karşı olacak, bu bir anlam taşıyor ama anlayana…

Kocaeli - Nah ulaştık. Oradan da düşecek takım. Ertuğrul’u yollarsan sonun bu olur. Sen de kendini yırttın Ertugrul gitsin diye, hadi Hikmet’i getir.

Trabzonsporlu - Kanat yok golcü vardı, o da gitti. Bu takım orta sıraların yeri hoca sayesinde kafaya oynarken, devre arası geldi, golcü gitmesine rağmen iyi transfer yapmadınız. İyi olan hocayı yolladınız gerçek ortaya çıkmaya başladı.

Akrep41 - haftaya deblasman konteyjan 2000 bin olsun herkez maça bu sefer kazancanız :))))))

Çeto - Siz bu futbolla play-of oynayın da görelim. Onu da göremeyiz, umutlar başka yıla…

Ayhan Seven - İstifa etmek diye bir şey var KOYUN, duydun mu hiç? Verilen görevi beceremeyip, başarısız olanlar. Rezil rüsva olanlar istifa eder, yani ben başarıya engel olmayayım bana müsaade der. Bunlardan haberin var mı? Sayın Tahir Büyükakın bu beceriksizleri görevden el çektirmezsen ekmek Kur'an çarpsın sana oy yok. Kimsenin Kocaeli Spor ve büyük taraftarıyla dalga geçmeye hakkı yok.

Başarılı - Takım gayet başarılı. Bu ligde 3. 4. olmak da büyük performans. Beğenmeyenler bir şeyden anlamıyor… Tek problem çok para harcandı..

dalgacı53 - Hiçbir şey oynamayan ve uzak ara umut vermeyen gayesiz bir takım. Sakın lige çıkmayalım fena rezil oluruz

Hakan - Bu hodri meydan grubu Ertuğrul Sağlam hocayı göndertti, şimdi…

Izmitli - Küme düşme yeter… Koyun gitsin

Beylerbeyi - Sana daha sezonun ilk maçında takım çok kötü demiştim, senin skor yorumlarına bak görürsün. ÇOK KÖTÜYÜZ…