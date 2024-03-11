Gebze Belediyesi Hicri Takvim’e mi geçti!

Gebze Belediyesi Güzide Gençlik Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım görenleri hayrete düşürdü. Merkezin, üzerinde, “Güzide Gençlik Merkezi Kütüphanemiz 1 Ramazan 1445 tarihinden itibaren pazartesi dahil olmak üzere haftanın her günü sabah 09.00’dan gece 24.00’e kadar açık olacaktır” yazan görseli oldukça dikkat çekti.

NASIL BİR RUH HALİ?

Arap takvimi olarak da bilinen Hicri takvimi baz alarak paylaşım yapan Güzide Gençlik Merkezi’ne vatandaş tepki gösterdi. Vatandaşlar, “ Türkiye Cumhuriyeti’nde Miladi Takvim terk edilip Hicri Takvim’e mi geçildi. Gebzeli gençleri Hicri Takvim’e göre kütüphaneye davet etmek nasıl bir ruh halidir” yorumu yaptı.