Tutuş'un gondol projesi alay konusu oldu! Yağmur yağdığında ise yarar..

31 Mart yerel seçimleri yaklaştıkça belediye başkan adayları proje ve vaatleriyle halkın karşısına çıkmaya başladı. Bazı başkan adayları, halkın oyunu olabilmek adına, reel olmayan, gereksiz ve uçuk projelerle halkın karşısına çıkmayı sürdürüyor. Bugün proje tanıtımı yapan isimlerden olan AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş da, halk nezdinde önceliği olmayan, gereksiz ve uçuk projelerle kendisinden söz ettirmeyi başardı. İzmit’i Vedenik’e çevirmek içip gondol projesi üreten Tutuş, “Gondol projesi; Bu bizim için önemli. Venedik gibi şehrin içinden dereler geçmese de sahil düzenlemeleri ile beraber derelerden uygun olanlarla gondol projemizi hayata geçireceğiz” dedi.
YAĞMUR YAĞINCA İŞE YARAR
Tutuş’un zorlama projelerinden birisi olan Gondol projesini duyan vatandaşlar, “İzmit neresi, Venedik neresi. Her şeyimiz tamam bir gondol projemiz eksikti. Olmadı bir de saltanat kayığı projesi de yapsın. Ama bir anlamda gondol işe de yarayabilir. Derelerde kullanamasak da Kocaeli’nde her yağmur yağdığında, battı-çıktılarla, menfezlerde, Marina bölgesinde gondol epeyce işe yarar. Yağmurdan oluşan göletlerde gondolu bir ulaşım aracı olarak kullanabiliriz. Kocaeli için anlamlı olur!” diyerek tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Cacık Spor - Önce akan derelerin temizliği ile ilgili bir projeye ihtiyaç olduğunu söylerse biraz inanırım yapabileceğine
Çenesuyu - Bu adam akp projesi millet saraya teslim olmayacak cumhurıyet. Rejimi başkanlık rejimini tokatlaya tokatlaya hizaya sokacak.cumhuriyet rejimine ihanet etmeyin
İzmitli - Niye olmasın. Yeterince kullanamadığımız, istifade edemediğimiz, körfezimiz var.
Vatandaş Emekli - Tek eksiğımiz buydu
Kocaeli - La gidin kent lokantaları açın çah bajćeleri açin ,ücreysiz tuvaletler yapın,ucuz belediye marketleri açin bıktık sizin salak saçma potehe manyaklığınızfan bjna mütahit zengın etme derler deren yok ne anlatıyorsun sehir içinde kaç deren var da bos boş konusuyorsun çok önemliymis millet için geçim sorunu önemli sizin ićin salak saçma işler venedik yapacakmıs hele dediğine bak hele
Zakir - Vizyona olmayan..
Ancak mundar der .
Bizim kedi de öyle yapıyor..
Kasabdaki ciğere mundar diyor .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.