Tutuş'un gondol projesi alay konusu oldu! Yağmur yağdığında ise yarar..

31 Mart yerel seçimleri yaklaştıkça belediye başkan adayları proje ve vaatleriyle halkın karşısına çıkmaya başladı. Bazı başkan adayları, halkın oyunu olabilmek adına, reel olmayan, gereksiz ve uçuk projelerle halkın karşısına çıkmayı sürdürüyor. Bugün proje tanıtımı yapan isimlerden olan AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş da, halk nezdinde önceliği olmayan, gereksiz ve uçuk projelerle kendisinden söz ettirmeyi başardı. İzmit’i Vedenik’e çevirmek içip gondol projesi üreten Tutuş, “Gondol projesi; Bu bizim için önemli. Venedik gibi şehrin içinden dereler geçmese de sahil düzenlemeleri ile beraber derelerden uygun olanlarla gondol projemizi hayata geçireceğiz” dedi.

YAĞMUR YAĞINCA İŞE YARAR

Tutuş’un zorlama projelerinden birisi olan Gondol projesini duyan vatandaşlar, “İzmit neresi, Venedik neresi. Her şeyimiz tamam bir gondol projemiz eksikti. Olmadı bir de saltanat kayığı projesi de yapsın. Ama bir anlamda gondol işe de yarayabilir. Derelerde kullanamasak da Kocaeli’nde her yağmur yağdığında, battı-çıktılarla, menfezlerde, Marina bölgesinde gondol epeyce işe yarar. Yağmurdan oluşan göletlerde gondolu bir ulaşım aracı olarak kullanabiliriz. Kocaeli için anlamlı olur!” diyerek tepki gösterdi.