Gençtürk'ten AKP'li Tutuş'a; Hayali hoca'nın kayığına binmek

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde belediye başkan adayları proje lansmanlarını gerçekleştiriyor. Dün AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş proje tanıtımı yaptı. Yüzen restoran ve gondol gibi enteresan fikirleri projelendiren Tutuş’un Kocaeli Büyükşehir’in projelerini kendi projesi gibi anlatması dikkatlerden kaçmadı.

TUTUŞ'UN HAYALİ HOCA'NIN KAYIĞINA BİNMEK!

Beyanname sonrası CHP İzmit Belediye Meclis adayı Av. Nazım Gençtürk açıklamasında;Kinaye yapmıyorum; İzmit Belediye Başkan adayı Sn. Muharrem Tutuş önceki gün bir lansman ile kazanması halinde gerçekleştireceği projeleri anlattı. Elle tutulur projelerin tamamı ya bakanlık uhdesinde ya büyükşehir belediyesi yetkisinde ya da Fatma Kaplan Hürriyet tarafından çoktan yapılmış. Ne var ki Sayın Tutuş, 5 yıl meclis üyesi olarak görev yaptığı şimdi de yönetmeye talip olduğu kentin belediyesinin icraatlarından bihaber!

Sn. Tutuş hiç proje üretmeye mesai harcamamış, büyüksehir belediye personelinin Tahir Hoca için hazırladığı çalışmayı kopyala yapıştır yapmış, çıkmış Tahir Hoca karşısında anlatmış, Tahir Hoca da alkışlamış.

Bakın neler vadediyor Sn.Tutuş;

METRO HATTI / Yetki Ulaştırma Bakanlığı- Büyüksehir Belediyesi

ALİKAHYA-TEM ARAÇ GEÇİŞİ/ Yetki Ulaştırma Bakanlığı- Büyüksehir Belediyesi

İNTERTEKS ALANINA YAŞAM MERKEZİ/ Mülkiyet hali hazırda olan uluslararası fuar merkezini yıkan Büyükşehir Belediyesinde

ESKİ VERGI DAİRESİ BİNASINI KULLANIMA SOKMA/ Mülkiyet İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü.

ESKİ BARO BİNASI KAVŞAK DÜZENLEME/ AKP İl başkanlığı çevresi dese daha rahat anlardık yerini / Yetki Büyüksehir Bld.

SERVETİYE CEPHESİ DÜZENLEME / Servetiye Başiskele Sınırlarında!

MOLA EVLERİ / İsmini değiştirince yeni proje olmuyor maalesef:)

(Bkz; Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında Hayata geçirilen Çınar Projeleri, Otizm ve Spor Yaşam Merkezi, Alzheimer Yaşam Merkezi, Yaşama Destek Evi vd.)

Vee büyük vizyon projesi; GONDOL

Hangi dere belli değil, kim ıslah edecek dereyi belli değil. Atar Tahir Hoca bir sultan kayığı, bineriz hocanın kayığına, gezeriz salına salına... Alkışlayan bulunur nasıl olsa projesi..."