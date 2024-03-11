KONGRE KARARI ALINACAK MI, ENGİN KOYUN İSTİFA EDECEK Mİ ?

STADI TERK ETTİ

İstifa çağrılarının ardından Başkan Engin Koyun stadı terk etmiş ve akşam saatlerinde yönetim kurulunu acil toplamıştı. Yönetim kurulu bugün öğle saatlerinde bir kez daha bir araya geldi. Engin Koyun’un istifa edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

SULAR DURULMUYOR

Kocaelispor’da her zaman olduğu gibi sular durulmuyor. Son 5 haftadır kazanamayan temsilcimizde sinirler bir hayli gerildi. Taraftar artık kulübü Engin Koyun’un yönetmesini istemiyor. Tuzla yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Maçta 1-0 geriye düştükten sonra tüm stadyumda, “Engin Koyun istifa” sesleri ayyuka çıktı.

ART ARDA TOPLANTI YAPILDI

Başkan Koyun da bunun üzerine stadyumdan ayrıldı. Maç akşamı yönetim kurulu bir araya geldi. Bugün öğle saatlerinde de yeni bir toplantı yapıldı. Engin Koyun’un, “Yönetim bana bırak derse bırakırım” dediği öğrenildi.