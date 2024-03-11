11 Mar 2024 - 14:13- Spor G:

KONGRE KARARI ALINACAK MI, ENGİN KOYUN İSTİFA EDECEK Mİ ?

Trendyol 1.Lig’de ilk iki şansını büyük oranda yitiren Kocaelispor’un önceki gün oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu Tuzlaspor maçında tribünlerden, “ Engin Koyun istifa” sesleri yükselmişti. Bunun üzerene Koyun yönetimin topladı ve kritik toplantı yaptı, açıklamada bulunmadı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
KONGRE KARARI ALINACAK MI, ENGİN KOYUN İSTİFA EDECEK Mİ ? mask

STADI TERK ETTİ

İstifa çağrılarının ardından Başkan Engin Koyun stadı terk etmiş ve akşam saatlerinde yönetim kurulunu acil toplamıştı. Yönetim kurulu bugün öğle saatlerinde bir kez daha bir araya geldi. Engin Koyun’un istifa edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

SULAR DURULMUYOR

Kocaelispor’da her zaman olduğu gibi sular durulmuyor. Son 5 haftadır kazanamayan temsilcimizde sinirler bir hayli gerildi. Taraftar artık kulübü Engin Koyun’un yönetmesini istemiyor. Tuzla yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Maçta 1-0 geriye düştükten sonra tüm stadyumda, “Engin Koyun istifa” sesleri ayyuka çıktı.

ART ARDA TOPLANTI YAPILDI

Başkan Koyun da bunun üzerine stadyumdan ayrıldı. Maç akşamı yönetim kurulu bir araya geldi. Bugün öğle saatlerinde de yeni bir toplantı yapıldı. Engin Koyun’un, “Yönetim bana bırak derse bırakırım” dediği öğrenildi.
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11 Mar 2024 - 14:13 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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