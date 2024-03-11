Özel Kocaeli Bilnet İlkokulu öğrencileri, yeşil bir geleceğe adım atıyor

Özel Kocaeli Bilnet İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri, TEMA gönüllüsü olarak gerçekleştirdikleri meşe palamudu ekimiyle çevre bilinci ve doğa sevgisi konularında farkındalık oluşturuyor. Kocaeli TEMA Temsilcisi Nuran Taşdemir'in rehberliğinde yapılan etkinlik, öğrencilere sürdürülebilirlik, doğa koruma ve geri dönüşüm konularında bilgi vererek, daha duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlıyor.

DAHA DUYARLI BİREYLER

Minik öğrenciler, birer meşe palamudu dikerek doğaya katkıda bulunmanın yanı sıra çevre dostu bir gelecek için önemli bir adım attı. Okul yönetimi, öğrencilerin bu projesinin çevre bilinci konusunda önemli bir ilerleme olduğunu vurgulayarak, doğa sevgisi ve çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının geleceğe daha duyarlı bireyler yetiştirmenin anahtarı olduğunu belirtti.

ÇEVREYİ KORUMA SORUMLULUĞU

Okul, "Sorumluyum Mutluyum" projesi kapsamında düzenlediği etkinliklerle öğrencilerin çevre bilincini artırmaya devam ediyor. 4’üncü sınıf öğrencileri, geri dönüşümün önemini vurgulamak adına bir araya geldi. TEMA gönüllüsü Nuran Taşdemir, öğrencilere sıfır atık ve geri dönüşümün çevre için neden kritik olduğunu anlatarak, öğrencilere çevreyi koruma sorumluluğunu aşıladı.

BENZER ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Etkinlik sırasında 4’üncü sınıf öğrencileri, geri dönüşümden elde ettikleri malzemelerle yaratıcı enstrümanlar yaparak arkadaşlarına keyifli bir müzik resitali sundu. Öğrencilerin yaratıcılığıyla süslenen performans, eğlenceli ve öğretici bir deneyim yaşattı. Okul yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocuklarda çevre bilincinin erken yaşlarda gelişmesine katkı sağladığını belirtirken, öğrencilerin çevre konusunda duyarlı bireyler olarak yetişmelerine destek olmak adına benzer etkinliklerin düzenlenmeye devam edileceğini belirtti.