Kartepe Hanımevi tanıtımı yapıldı

300 METREKARE ALANDA HİZMET VERECEK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatıyla hazırlanan proje ile Suadiye Mahallesi eski Kestanelik İlkokulu binası, kadınlara ve çocuklara yönelik yeni yaşam alanı olarak hazırlandı. Bina, 300 metrekare alanda Hanımevi olarak hizmet vermeye başladı. Hanımevi tanıtım programına Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Hayati Dilek, BBP İlçe Başkanı Ali Oktay, kadın ve gençlik kolları başkanları, meclis üyesi adayları ve vatandaşlar katıldı.

SPOR YAPARAK SOSYALLEŞECEKLER

Programda konuşan Suadiye Mahallesi Muhtarı Vehbi Gündüz, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ise, “Kadınlar bizim en değerlimiz, en kutsalımız. Uzun yıllar Suadiye Mahallesi’nde hizmet etmiş okulu yapılan düzenleme ile Hanımevi’ne çevirdik. Kadınlarımız burada spor yaparken, sosyalleşme imkanı da bulacaklar” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ DESTEK İSTİYORUM

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da şunları söyledi: “Ülkemizin gelişmesi noktasında gece-gündüz çalışıyoruz. Yapılan yatırımlarla ülkemiz her geçen gün gelişmektedir. Bu proje model olacaktır. Burada çok güzel etkinlikler yapılmasını diliyorum. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Yerel seçimlerde algı belediyeciliği yapılmaktadır. Bizler yapacaklarımızı söyledik. Yapamayacaklarımızı söylemedik. Söylediğimiz herşeyi de yaptık. Belediye başkanımızın çalışmalarına şahidim. Ona güçlü bir destek istiyorum.” Tanıtım programına katılan protokol mensupları daha sonra tesiste incelemelerde bulundu.