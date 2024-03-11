11 Mar 2024 - 14:33- Spor G:

KOCAELİSPOR YÖNETİMİNİN SON KARARI NE OLACAK?

Maç akşamı yönetim kurulu bir araya geldi. Bugün öğle saatlerinde de yeni bir toplantı yapıldı. Engin Koyun’un, “Yönetim bana bırak derse bırakırım” dediği öğrenilmişti.

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KOCAELİSPOR YÖNETİMİNİN SON KARARI NE OLACAK? mask

Kocaelispor'dan gelen açıklamaya göre, "Basın Sözcümüz Tuncay Arıcan, yarın (12 Mart Salı) saat 15.30’da Brunga Tesisleri’nde gündem ile alakalı basın toplantısı düzenleyecektir." denildi.
# Kocaelispor

11 Mar 2024 - 14:33 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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