11 Mar 2024 - 14:33- Spor

KOCAELİSPOR YÖNETİMİNİN SON KARARI NE OLACAK?

Maç akşamı yönetim kurulu bir araya geldi. Bugün öğle saatlerinde de yeni bir toplantı yapıldı. Engin Koyun’un, “Yönetim bana bırak derse bırakırım” dediği öğrenilmişti.