YÖNETİM DEVAM KARARI ALDI!

Brunga’da basın toplantısı düzenlenecek
Kocaelispor’da yarın (12 Mart 2024 Salı) saat 15.30’da basın toplantısı düzenlenecek. Brunga Tesisleri’nde düzenlenecek olan Basın toplantısını, Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan koordine edecek. Arıcan, Kocaelispor gündemine dair soruları cevaplayacak ve son zamanlarda yaşanan konularla alakalı bilgi verecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Halk - her maç gelip size küfür edicem gidene kadar adi adamlar
Ahmet Koc - Inşallah su mübarek günde helâk olun ayipdir utan madan devam diyorsunuz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.