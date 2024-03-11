11 Mar 2024 - 14:42- Spor G:

YÖNETİM DEVAM KARARI ALDI!

Yönetim, Engin Koyun ile devam edecek. Bununla ilgili yarın 15.30'da basın toplantısı düzenlenecek.

Hakan Yağcıoğlu
ÖZEL HABER Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
YÖNETİM DEVAM KARARI ALDI! mask

Brunga’da basın toplantısı düzenlenecek

Kocaelispor’da yarın (12 Mart 2024 Salı) saat 15.30’da basın toplantısı düzenlenecek. Brunga Tesisleri’nde düzenlenecek olan Basın toplantısını, Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan koordine edecek. Arıcan, Kocaelispor gündemine dair soruları cevaplayacak ve son zamanlarda yaşanan konularla alakalı bilgi verecek.
# Kocaelispor, 2024

11 Mar 2024 - 14:42 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.527.407 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Halk - her maç gelip size küfür edicem gidene kadar adi adamlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 15:03
01

Ahmet Koc - Inşallah su mübarek günde helâk olun ayipdir utan madan devam diyorsunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Mart 14:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL