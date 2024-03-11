- Siyaset

Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi

Körfez Belediye Başkanı ve AKP Başkan Adayı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde seçim irtibat ofisini açtı. Açılışta konuşan Başkan Söğüt, “31 Mart’tan sonra da Körfez’e yeni eserler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi mask
Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi
Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde seçim irtibat ofisini açtı. Açılış öncesinde de Mimar Sinan Camii önünden başlayarak meşaleler ve bayraklar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Programa; AKP İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, meclis üyesi adayları ve teşkilat üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Söğüt, balkonlardan sevgi gösteren vatandaşları da selamladı.

Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi

MEŞALELERLE YÜRÜYÜŞ

İlçe Başkanlarının selamlama konuşmasının ardından sevgi gösterileri ve alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, “Bugün burada Mimar Sinan Mahallemizdeki coşku ve heyecanı görmek beni çok mutlu etti. Demek ki doğru adımlar atmışız; İlçemize hizmet ve eserler kazandırırken gönüller de kazanmışız. Dün Yavuz Sultan Selim, bugün de Mimar Sinan bizlere 1 Nisan’ın müjdesini verdi.

Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi

HİZMET VE ESER SİYASETİ

Biz, bu aziz milletimize, sevdamız Körfez’e hizmet etmek için yola çıktık. Çok şükür geriye dönüp baktığımızda da Körfez’e bir çok eser ve hizmet kazandırdık. 7/24 Körfez için var gücümüzle ekibimizle birlikte sahadaydık. Bundan sonra da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile birlikte Körfez’e güzel eserler kazandırmaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı. Konuşmalar sonrasında açılış kurdelesi kesildi.

Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi
Söğüt’ten Mimar Sinan’da gövde gösterisi

# var, Tahir Büyükakın, AKP, ilçe, seçim, Meclis, hizmet, cumhur ittifakı

11 Mar 2024 - 14:50 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.527.407 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL