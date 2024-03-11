İbrahim Şirin: "HAZIRIZ, KARARLIYIZ"

Derince genelinde sivil toplum kuruluşları ziyaretlerini sürdüren Cumhur İttifakı ve AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, bu kez Kocaeli Erzurumlular Derneği’ne konuk oldu. AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, Cumhur İttifakı meclis üyeleri, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensuplarının da hazır bulunduğu ziyaret yoğun katılımla gerçekleşti.
HAZIRIZ, KARARLIYIZ
Coşkulu kalabalık ve samimiyetle kendilerini karşılayan Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden İbrahim Şirin, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir belediyecilik anlayışı ile hizmete talip olduklarını söyledi. Derince’ye değer katacak projeleri kamuoyuyla paylaştıklarını söyleyen Şirin “ Yeni dönemde kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerden vizyon projelere kadar bir çok alanda Derince’mize hizmet ve eserler kazandıracağız. Biz Cumhur İttifakı kadroları olarak hazırız, kararlıyız. Türkiye yüzyılında, Derince'miz için, durmak yok, yola devam diyoruz” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.