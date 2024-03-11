Karamürsel'de 3+1 125 m² daire icradan satılıktır

T.C.KARAMÜRSEL İCRA DAİRESİ

2023/123 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/123 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, KAYACIK Mahallesi, 1380 Ada, 1 Parsel, E Blok 28 Nolu Bağımsız Bölüm kuzeyinde sahil yolu (Çınar Caddesi), mesire alanı ve İzmit Körfezi, güneyinde şehir içi ulaşım yolu ve D 30 Devlet Yolu (AMİRAL Caddesi), batısında İmar yolu, doğusunda 2, 5 ve 8 numaralı parseller ile üzerinde yapılmış binalar bulunan 4.229 m2 miktarlı taşınmaz imar parseli konumunda olup, mevcut imar planında Ayrık yapı nizamında beş (A-5) katlı yapı sahası olarak planlanmıştır. Taşınmaz ilçenin meskun mahallinde ve şehir merkezinde bulunması, çarşıya da çok yakın olması, mesire alanına ve spor tesislerine yakın olması, yol, elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz gibi hizmetlerden faydalanması, mevcut yolların asfalt kaplanmış olması, pazar yerine ve çarşıya yakın olması nedeniyle konut amaçlı kullanıma öncelikli bölge olarak tercih edilmesini sağlamakta ve taşınmazın değerine etki etmektedir.

Tespite konu E Blok 28 numaralı bağımsız bölüm salon, üç oda, mutfak, banyo, tuvalet, giriş antresi, hol, koridor ve iki balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölümün brüt inşaat alanı 125,13 m2 dir. Bağımsız bölümün Daire kapısı çelik kapı olarak takılmış, iç kapıları pres kapı, çerçeveleri takılmıştır. salon, oda, mutfak, antre yer döşemeleri laminant parke kaplanmış, banyo, tuvalet ve balkon yer döşemeleri seramik kaplanmış, banyo ve tuvalet duvarları tavana kadar fayans kaplanmış, banyoda duşakabin, klozet ve lavabo bulunmaktadır. Mutfakta tezgah ve dolaplar mevcut durumdadır. Bağımsız bölümün duvarları ve tavanları boyanmıştır. Kalorifer petekleri ve kombi mevcuttur. Bağımsız bölümdeki alaturka tuvalet iptal edilerek depo olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Kayacık Mah. Amiral Sok. Karamürsel / KOCAELİ

Yüzölçümü : 4.229 m2

Arsa Payı : 5/420

İmar Durumu : Ayrık Nizam (A-5), beş kat ve ticari alandır. Taşınmazın üzerinde 13.05.1993 tarih ve 21 sayılı ruhsatlı yapı bulunmaktadır.

Kıymeti : 1.389.079,21 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir. Borçlu şirket adına değil, 3.kişi şahıs adına kayıtlıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:17

07/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.