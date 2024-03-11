Miyop Ne Demek?

Miyop yakınınızdaki nesneleri net bir şekilde görebildiğiniz, ancak uzaktaki nesneleri bulanık gördüğünüz yaygın bir görme durumudur. Gözünüzün şekli, ışık ışınlarının yanlış bir şekilde bükülmesine (kırılmasına) neden olarak, görüntüleri retina yerine retinanızın önüne odakladığında oluşur.

Miyop Neden Oluşur?

Miyop, gözün şekli, ışık ışınlarının yanlış bir şekilde bükülmesine (kırılmasına) neden olarak, görüntüleri retina yerine retinanızın önüne odakladığında oluşur. Miyop olma yeteneğini miras almanız mümkündür ve ardından çevresel faktörler ile onu geliştirebilirsiniz. Örneğin, küçük ekran araçlarda uzun süreli çalışmak miyop durumunu geliştirebilir. İlerleyen yaşlarda miyopun ilerlemesi katarakt sorununa da neden olabilir. Katarak hakkında detaylı bilgi almak için https://www.dunyagoz.com/tr/tibbi-birimlerimiz/katarakt-tedavisi/katarakt-hakkinda sayfasını ziyaret edebilirsiniz

Miyop Nasıl Geçer?

Miyop tedavisi dereceye göre, çocuklarda ve yetişkinlerde gözlük veya kontakt lens kullanılarak tedavi edilebilir. Gözlük veya kontakt lens kullanmayı tercih etmeyenlere önerilen diğer yöntemler ise halk dilinde miyop göz çizdirme yani lazer tedavisi ve göz içi lens tedavisi uygulanabilir. Bu yöntemler ile uzak görüş probleminizi belli bir oranda düzeltebilir ve gözlük, lens ihtiyacı duymadan hayatınıza devam edebilirsiniz.

Miyop Tedavisi Nasıl Yapılır?

Gözlük ve lens kullanmak istemeyen kişilerin göz yapısına ve uygunluğuna göre lazer veya göz içi mercek tedavisi uygulanabilir. Yapılacak tedavi sonrası kişi gözlük ya da kontakt lense ihtiyaç duymaz. Miyopi tedavisi için en yaygın kullanılan prosedürler, Fotorefraktif keratektomi, lasik ve smile’ dır.

Miyop Testi Nasıl Yapılır?

Miyop problemi genel göz muayenesi sırasında teşhis edilebilir. Miyopi genellikle çocuklukta teşhis edilir, ancak yetişkinlerde çevresel etkilere bağlı, stres veya diyabetin bir sonucu olarak gelişebilir. Miyop testi yapılacak muayenede gözlerinizin önüne farklı lensler yerleştirilerek gerçekleştirilir. Önce bir ışığa bakmanız veya bir tablodaki harfleri okumanız istenir. Göz sağlığını kontrol etmek için özel göz damlaları verilebilir, böylece gözün arkası daha net incelenir. Sonuca göre doktorunuz reçete yazabilir.

Miyop Neden İlerler?

Miyopi ilerlemesinin ana nedeni, gözün eksenel uzunluğundaki bir artıştır. Buna birçok faktör katkıda bulunabilir: Her gün tüm gün gözlük takmak potansiyel olarak miyopinin kötüleşmesine neden olabilir. Bir çocuğun düşük miyopisi varsa, sadece televizyon izlemek veya spor yapmak gibi aktiviteler için gözlük takılmalıdır.

Miyop İnce Kenarlı Mercek Midir? Miyop Kalın Kenarlı Mercek Midir?

Miyopinin düzeltilmesinde kalın kenarlı, içbükey(konkav) mercekler kullanılır. Bu merceklerle göze gelen ışınlar kırılır ve görüntünün retinada net bir şekilde oluşmasını sağlarlar.

Gözde Miyop Nedir?

Normal görüşte, görüntü retinaya keskin bir şekilde odaklanır. Miyopide odak noktası retinanın önündedir ve uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesine neden olur. Miyopi, yakınınızdaki nesneleri net bir şekilde görebildiğiniz, ancak uzaktaki nesnelerin bulanık olduğu yaygın bir görme durumudur.

Yalancı Miyop Nedir?

Yalancı miyop gözün yakın bakış odak kasının gevşemesinden kaynaklanan geçici bir uzağı görememe durumudur. Bazı çocuklarda bu kas uzak bakışlarda gevşemez ve anlık miyopi görüşüne neden olur. Bu durum, bir çocuk bir şeye çok fazla odaklanmak için gözlerini kullandığında ortaya çıkar; uzaklara baksalar bile gözleri odaklanmaya devam eder. Bu nedenle, çocuğun görüşü miyopluğu andırır. Optometride bu, miyopluğu gösterir, ancak kalıcı değildir.

Çoğu durumda yalancı miyop durumu, altı yaşından ergenliğe kadar olan çocuklarda görülür. Bu yaştan sonra daha az görülür. Yetişkinlerde bu durum çok nadirdir. Çünkü çocuklarda çok yaygın olan bakma mekanizması yaşlandıkça azalır. Ebeveynler için çocuklarının davranışlarını ayarlamada temel tedavi, yakın bakış odaklı aktiviteleri azaltmak ve açık hava oyun aktivitelerini arttırmaktır. Çocuğunuzun miyop olup olmadığından emin değilseniz, onu çocukların göz hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir göz doktoruna götürün. Göz doktoru, göze odaklanan kasları geçici olarak felç eden göz damlaları kullanarak gözün odaklanıp odaklanmadığına göre doğru bir teşhis koyacaktır. Göz doktoru, yakını görememek için hastanın kırma gücünü kontrol edecektir. Eğer yalancı miyop şüphesi varsa, doktor detaylı muayene ile bu durumu tespit edecek ve tedavi için yönlendirecektir.

Astigmat Miyop Nedir?

Astigmat, korneanın iki farklı noktayı işaret edecek şekilde iki odak noktası oluşturabilen anormal bir eğriliğe sahip olduğu bir durumdur. Bu aynı zamanda yakındaki ve uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesine neden olur. Astigmatizma göz yorgunluğuna ya da uzağı görememe durumları ile birleşebilir. Astigmat belirtileri yetişkinlik kadar çocuklukta da görülen bir rahatsızlıktır.

Kırma kusuru olan kişilerin düzenli olarak göz kontrollerini yaptırmaları gerekir. Ancak bu sayede kırma kusurlarının tespiti ve tedavisi sağlanabilir.