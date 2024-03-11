İzmitliler iftarda Cumhuriyet Parkı Gülümse Kafe’de buluşacak

İzmit Belediyesi Gülümse Kafe, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmetiyle yüzleri güldürmeye devam ediyor. Kentte bir marka haline gelen Cumhuriyet Parkı Gülümse Kafe, Ramazan ayı boyunca vatandaşları iftarda ağırlayacak.
REZERVASYON USULÜ
Fiyatların birçok mekana göre daha uygun olduğu Cumhuriyet Parkı Gülümse Kafe’de ana yemeklerde kırmızı etli menü ve beyaz etli menü bulunuyor. Ayrıca menüde günün çorbası, pirin pilavı, patates kızartması, mevsim salatası, içecek, tatlı, iftariyelik ve çay ikramı olacak. Gülümse Kafe’de iftar yapmak için mutlaka rezervasyon yapılması gerekiyor. Vatandaşlar rezervasyon için 0549 550 60 41 numaralı telefonu arayabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.