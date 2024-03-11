- Hayatın İçinden

İzmitliler iftarda Cumhuriyet Parkı Gülümse Kafe’de buluşacak

İzmit Belediyesinin uygun ve kaliteli hizmeti bir arada verdiği Cumhuriyet Parkı Gülümse Kafe, Ramazan ayı boyunca vatandaşları iftarda ağırlayacak

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İzmitliler iftarda Cumhuriyet Parkı Gülümse Kafe’de buluşacak
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İzmit Belediyesi Gülümse Kafe, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmetiyle yüzleri güldürmeye devam ediyor. Kentte bir marka haline gelen Cumhuriyet Parkı Gülümse Kafe, Ramazan ayı boyunca vatandaşları iftarda ağırlayacak. 

REZERVASYON USULÜ

Fiyatların birçok mekana göre daha uygun olduğu Cumhuriyet Parkı Gülümse Kafe’de ana yemeklerde kırmızı etli menü ve beyaz etli menü bulunuyor. Ayrıca menüde günün çorbası, pirin pilavı, patates kızartması, mevsim salatası, içecek, tatlı, iftariyelik ve çay ikramı olacak. Gülümse Kafe’de iftar yapmak için mutlaka rezervasyon yapılması gerekiyor. Vatandaşlar rezervasyon için 0549 550 60 41 numaralı telefonu arayabilir. 

İzmitliler iftarda Cumhuriyet Parkı Gülümse Kafe’de buluşacak
# Ramazan ayı, cumhuriyet, İzmit belediyesi

11 Mar 2024 - 15:37 - Hayatın İçinden

Mahreç  Haber Merkezi

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