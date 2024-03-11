İzmit'te 2+1 90 m² daire mahkemeden satılıktır

KOCAELİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Kozluk Mahalle/Köy, 200 Ada, 42 Parsel, 1.kat 5 nolu bağımsız bölüm. 212,64 m² yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği arsa olan gayrimenkul üzerinde 5 katlı bina bulunmaktadır. Taşınmaz şehir merkezine yakındır. Bina 30-40 yıllık olup, söz konusu 5 nolu bağımsız bölüm 2 oda 1 salondan oluşmaktadır. Dairenin malzeme ve işçilik kalitesi orta düzeydedir. Yaklaşık 90 m² alana sahiptir.
Adresi : Kocaeli İli İzmit İlçesi Kozluk Mh
Yüzölçümü : 90 m2
Arsa Payı : 4/36
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planları içinde kısmen bitişik nizam, 5 kat ticaret alanında, kısmen de yolda kalmaktadır.
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:44
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:44
07/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.