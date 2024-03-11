İzmit'te 2+1 90 m² daire mahkemeden satılıktır

T.C.

KOCAELİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/6 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Kozluk Mahalle/Köy, 200 Ada, 42 Parsel, 1.kat 5 nolu bağımsız bölüm. 212,64 m² yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği arsa olan gayrimenkul üzerinde 5 katlı bina bulunmaktadır. Taşınmaz şehir merkezine yakındır. Bina 30-40 yıllık olup, söz konusu 5 nolu bağımsız bölüm 2 oda 1 salondan oluşmaktadır. Dairenin malzeme ve işçilik kalitesi orta düzeydedir. Yaklaşık 90 m² alana sahiptir.

Adresi : Kocaeli İli İzmit İlçesi Kozluk Mh

Yüzölçümü : 90 m2

Arsa Payı : 4/36

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planları içinde kısmen bitişik nizam, 5 kat ticaret alanında, kısmen de yolda kalmaktadır.

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:44

07/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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