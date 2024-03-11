"ACI REÇETİNİN BEDELİNİ EN ÇOK ÇİFTÇİ ÖDEYECEK"

Türkkan; “Bu ekonomide, çiftçi bırak 3 seneyi, üç gününü bile göremez. Seçimden sonra ekonomide acı reçete başlayacak. Dolar 40 lirayı, mazot 60 lirayı zorlayacak. 3 yıl boyunca, gümrük vergilerini sıfırlayıp, birilerini zengin etmek için, tarım ithalatı yapmayacağınızın sözünü veriyor musunuz?, 3 yıl boyunca çiftçiye alım garantisi veriyor musunuz? İklim değişikliği nedeniyle ürün kaybı sürekli artıyor. Tarım Bakanlığının, üç yıl içinde kuraklıkla mücadele planı var mıdır? diyerek tepki gösterdi.

BAKANLIĞIN İLK KEZ BİR DOĞRUSU VAR AMA YÜZLERCE YANLIŞI HALA DURUYOR

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Tarım Bakanlığının Eylül ayında çiftçileri başlatmış olacağı 3’er yıllık planlı üretim dönemiyle ilgili olarak Bakanlığı önce öven, sonrasında ise 31 Mart seçimlerinden sonra bakanlığı uyaran bir açıklama yaptı.

Türkkan, bu ekonomi yönetimiyle tarımda 3 yıl planlı üretimin mümkün olmadığı belirterek; “İnsanların sabahtan ucuz et kuyruğuna girdiği, halk ekmeklerin önünde kuyrukların eksik olmadığı Türkiye Yüzyılı dedikleri bu dönemde maalesef mümkün değil. Dünya beşten büyük derken, dünya gıda enflasyonunda ilk beşe giren ve zirveye oynayan bir ülke olduk. Bunun en önemli nedeni tarıma, çiftçiye önem verilmeyişidir. Çiftçimiz küstürüldü. Tarlalar boş bırakıldı. Çiftçi geçirdiği bu zor günleri atlatamıyor. Tarla hacizde, traktör hacizde. Geçen seneden kalan gübre, ilaç, tohum borcu kapıda. Daha onlar duruyor. Daha da kötüsünü söyleyeyim. 3 yıl sonra çiftçilerimizin yüzde kaçının hayatta kalacağını biliyor musunuz? Çünkü malum, tarımda yaşlı nüfus artıyor. Hiçbir önlem de alınmıyor. Tarlada kaçak Afgan çalıştırılması dışında bir öneriniz var mı? Yok.

SANAYİCİLER VATANDAŞI UYARDI AMA ÇİFTÇİYİ GÖREN YOK. BEN UYARIYORUM.

Gıda maddelerindeki artıştan çiftçilerimiz yararlanamadığını ifade eden Türkkan, Türkiye’de tarımdan sadece Bakanlık koridorlarında gezen gübre kartellerinin, süpermarket zincirlerinin ve komisyoncuların fayda sağladığını söyleyerek, çiftçileri 31 Mart seçimleri sonrası yaşanacaklar için uyardı. “Sanayiciler ve ekonomistler sürekli uyarıyor. Masraflarınıza dikkat ediniz. Çok elzem olmayan harcamalarınızı erteleyiniz, diyorlar.”

Türkkan; “Bende buradan çiftçilerimizi uyarıyorum. Çünkü Türkiye’de her kesimi uyarıyorlar ama çiftçilerimizi kimse uyarmıyor. Çünkü en büyük sıkıntıyı çiftçimiz yaşamış olacak. Çiftçi aç kalırsa Türkiye aç kalır, çiftçi geçinemezse Türkiye geçinemez. Tarımsal girdi, tohum, fidan, hayvan yemi ve üretici enflasyonu yükseliyor. Şu an seçim ekonomisi var. Enflasyonla mücadele ediliyormuş gibi bir görüntü var. Ama 1 Nisan'dan itibaren enflasyonla gerçek mücadele başlayacak. Acı reçete gelecek. Bu acı reçeteyi zamlar ve yokluk takip edecek. Çiftçilerimizi seçimden sonra çok önemli sorunlar bekliyor. Şimdiden önlem alınız. Sanayicilerin dediği gibi masraflarınıza dikkat ediniz. Harcamalarınızı azaltınız. Borca girmeyiniz. Acı reçetenin en fazla iz bırakacağı kesim olduğunuzu unutmayınız.” dedi

OY VERİRKEN DÜŞÜNÜN. BU SON ŞANSINIZ

Türkkan, çiftçi ve köylü için bu seçimin son şansları olduğunu belirterek ya hallerine tamam, ya da devam diyecekler dedi. Türkkan, çiftçilerin kapısını çalan adaylara da bazı soruların sorulmasını istedi. Türkkan o soruları da sıraladı.

Bizim oylarımızla şehirlerde sefa sürüyorsunuz, mahalleye çevirdiğiniz köyümüzde cefayı biz çekiyoruz. Köyümüzü kırsal mahalleye çevirecek misiniz? Elektriği, suyu ucuza verecek misiniz?

Dünyada enflasyon, gıda enflasyonu, petrol fiyatları düşerken bizde neden düşmüyor?

Neden mazot, tohum, gübre bu kadar pahalı? Mazot desteği ve gübre desteği verecek misiniz? Fiyat ve alım garantisi verecek misiniz?