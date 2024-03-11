Çakar: “Seçilirsem aktif rol alacağım”

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala siyasi partilerin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yerel seçimler kapsamında İYİ Parti Kocaeli teşkilatı da çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli’nin en gözde ilçelerinden biri olan İzmit’te de kimin İzmit Belediyesi Başkanı olacağı merak ediliyor. İYİ Parti İzmit Belediyesi Başkan Adayı Kâmil Şirin’in meclis üyesi listesinde 2. Sırada bulunan Zincirlikuyu İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Emre Çakar adaylığı kapsamında gazetemize ziyarette bulundu.

SİYASET YAPMAYI ASLINDA DÜŞÜNMÜYORDUM

Meclis üyeliği serüvenin nasıl başladığını anlatan Emre Çakar, “Uzun zamandır siyaset yapmıyordum. Aslında bakarsanız DEVA Partisi’nin İzmit kurucusuyum. DEVA Partisi’yle başlayan süreç istediğimiz gibi gitmeyince dolasıyla DEVA Partisi’ndeki siyasetimizi 14 Mayıs’ta noktaladık. Siyaset yapmayı da aslında çok düşünmüyordum. Bu süreçte İzmit Belediye Başkan adayı Kâmil Şirin beyefendinin davetiyle İYİ Parti’ye katıldık, ikinci sıra meclis üyesi adayı olduk” dedi.

EĞER SEÇİLİRİMSEM AKTİF ROL ALACAĞIM

İzmit halkının sorunlarının neler olduğuna da değinen Çakar, “Hayatım İzmit’te geçti, burada doğduk büyüdük. Ticaretimizi burada yapıyoruz. Bundan sonraki hayatımızda burada geçecek. İzmit’in her türlü sorunu sıkıntısı bizim sıkıntımız demektir. Yaptığım iş hasebiyle de Yapı Müteahhitliği yapıyoruz. Kocaeli’nin ve İzmit’in birçok yerinde bulanabiliyoruz. İzmit’in hangi alanda neye ihtiyacı var bunu çok iyi biliyoruz. Şehrimize artık meclis üyesi olarak hizmet etmem gerektiğini düşündüm. Bu yüzden de bu teklifi kabul ettim. Eğer meclis üyesi seçilirsem İzmit Belediyesi’nde aktif rol alacağım. Özellikle kentleşme ve kentsel dönüşüm noktasında doğru şehir planlaması noktasında ciddi çalışmalarımız var” dedi.

KAMİL BEY KOCAELİ SİYASETİNE KALİTE GETİRECEK BİR İSİM

İYİ Parti İzmit Belediyesi Başkan adayı Kâmil Şirin hakkında düşüncelerini de paylaşan Çakar, “İzmit Belediyesi adayı Kâmil Şirin beyefendi, saygın ve değerli bir insan. Kendisi tecrübeli bir avukat Kocaeli’de mesleğiyle ilgili tanınmış ün yapmış, klasik bir siyasetçi değil. Kâmil Şirin bey Toplumun beklentilerine popülist yaklaşmadan gerçekçi söylemlerle, gerçek çözümlerle yaklaşacak bir kişidir. Kâmil bey Kocaeli siyasetine kalite getirecek bir isim” dedi.

ŞEFFAF SİYASETİ ÖNEMSİYORUZ

İzmit Belediyesi Meclis üyesi olursa neler yapacağına ve kentsel dönüşüm konusuna da değinen Çakar, “İYİ Parti olarak İzmit Belediyesini kazanırsak şeffaf siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Şeffaf olmayı çok önemsiyoruz, halkın bir kuruşunun zayi olmaması çok önemli. Halkın taleplerini doğru bir planlama ile yönlendirmeyi hedefliyoruz. Projelerimizin arasında gençler var. Gençlere yönelik yapılması gereken birçok şey var. Bilim, sanat, spor ve çok konuda desteklenmeli. Gençlere sahip çıkılmalı bu gençleri her türlü donanımla donatıp topluma faydalı hale getirmemiz gerekiyor. Türkiye’de ciddi bir ekonomik kriz var, öğrencilere de hayatlarını idame ettirecek miktarda desteklenmeli. Bu noktada burs konusu çok önemli bununla ilgili ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Biz havuz oluşturulup gençlerin desteklenmesi sağlanmalı

HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞA HAZIRIZ

İYİ Parti olarak İzmit Belediyesini kazandığımız zaman sosyal belediyecilik alanında çok şey yapacağız. İki ana konu ise İzmit’in önemli sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm. İzmit’in depreme hazırlanması hayati önem taşıyor. Hasar gören binalar yıkılmadı bu binalar şu an ayakta. Bir deprem olursa bu binaların hepsi yıkılır. Bu mesele merkezi hükümet ile yürütülebilecek bir mesele sadece İzmit Belediyesi bütçesiyle olmaz. Büyükşehir belediyesinin bununla ilgili yaptığı çalışmalar var. Hasarlı binaların tespiti, rezerv alanlar, İzmit’in nasıl dönüşeceğiyle ilgili çalışmalar var. Bizde kentsel dönüşüm noktasında asla siyaset yapmadan büyükşehir belediyesiyle her türlü fedakarlığı yaparak gereken çalışmaları yaparız” ifadelerini kullandı.