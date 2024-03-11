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Kocaeli sınırında bulunan bir fabrikada yangın çıktı

Tuzla'da Kocaeli sınırında bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı
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11 Mar 2024 - 16:24 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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