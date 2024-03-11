İzmit Belediyesi şirket işçilerine de zam yaptı!

İzmit Belediyesi geçtiğimiz haftalarda 108 kadrolu işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlamıştı. Yapılan sözleşmeye göre İzmit Belediyesi’nde en düşük kadrolu işçi maaşı giydirilmiş şekilde ilk 6 ay için 46 bin 835 lira, ikinci ay için de 49 bin 757 lira olmuştu. Kadrolu işçilerin maaşına yapılan zamların ardından şirket işçilerine de yapılacak zam merak konusu olmuştu. İzmit Belediyesi bugün BEKAŞ bünyesinde çalışan bin 600, SARBAŞ bünyesinde çalışan 50 işçiye zam yaptı. Protokol töreni İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

5 YIL HUZURLU VE GÜVENE DAYALI ÇALIŞTIK

Protokol töreninde konuşan Genel İş Sendikası Başkanı Vedat Küçük, “Ekonominin bu kadar kötüleştiği ve işçilerin mağdur edildiği bir dönemde İzmit Belediyesi’ne arkadaşlarımızın alacaklarını günü gününe ödeyip mağdur etmediği için teşekkür ediyoruz. 5 yıl içerisinde huzurlu ve güvene dayalı çalıştık. Her şey şeffaf, bilimsel verilerle oldu. Başkanımıza teşekkür ediyor başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

DİREKT YEVMİYELERE YANSIYACAK

Genel İş Sendikası Başkanı Küçük’ün ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise konuşmasında şunları söyledi, “Öncelikle bu protokol herkese hayırlı ve uğurlu olsun. Ekonomik koşullardan dolayı herkes gerçekten zorda. Şartlarınızı iyileştirmek adına çok şeffaf şekilde hesabı kitabı önünüze koyarak, sendikadan hiçbir şey gizlemeyerek en verilebilir rakamı düşündük. Başkanımızla konuştuğumuzda kadroluları baya yükseldik. Diğer işçilerimizin de daha rahat nefes alabileceği çalışmalar yapabilir miyiz diye konuştuk. TİS devam etmesine rağmen temmuz ayında nasıl kadrolu işçilerimize ek zam verebiliyorsak şirket işçilerimize de zam vereceğiz dedik. Yüzde 8’lik kısmını bu aydan itibaren başlatıyoruz. Yüzde 15 zam ise temmuz ayında direkt yevmiyelere yansıyacak. Ve tüm iyileştirmeler yapılacak. Hayırlı olsun”