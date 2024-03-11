İYİ Parti Kocaeli Gençlik Buluşması'nda Gençlerin Sorunları gündemdeydi

Gençlik Buluşması'nda İYİ Parti'nin Vizyonu

İYİ Parti Kocaeli'nin, Kocaeli Gençlik Buluşması geçmiş dönem İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız'ı anmak amacıyla bir video gösterimi ile başladı. Program, gençlerin ülke yönetimine daha fazla katılımını teşvik etme ve onların sorunlarına çözüm üretme amacını taşıdı. Mustafa Mutlu Sarı, gençlerin ekonomik zorlukları, eğitim sorunları ve güvenlik endişeleri gibi konularına dikkat çekerek, İYİ Parti'nin bu konularda izleyeceği politikaları açıkladı. Sarı, Genel Başkan Meral Akşener'in gençlerin ülke yönetimine katılımını teşvik eden bir vizyonla hareket ettiğini ve bu doğrultuda partilerinin sorumluluklarının farkında olduklarını belirtti.

"Üniversiteliler Geçinemiyor"

Gençlerin karşılaştığı zorluklara da değinen Sarı, ekonomik sorunlar, yüksek barınma maliyetleri ve eğitim hayatını olumsuz etkileyen faktörlerin gençlerin önündeki engeller olduğunu dile getirdi. Üniversiteye giriş sınavlarının maliyetinin lüks hale geldiğine dikkat çeken Sarı, İYİ Parti olarak gençlerin zorunlu ihtiyaçlarını lüks olmaktan çıkarmayı hedeflediklerini belirtti: "Geleceğin teminatı olan gençler yıllardır iktidarın yanlış ekonomi politikaları yüzünden barınma sorunu ve geçim sıkıntısıyla karşı karşıya. Artan yurt ve kira fiyatları eğitim hayatını olumsuz etkileyerek, binlerce gencin üniversiteyi bırakmasına yol açmaktadır. Bırakın üniversite okumayı, artan sınav paraları yüzünden üniversite sınavına girmek bile lüks haline gelmiştir. İYİ Parti olarak gençlerin zorunlu ihtiyaçlarını lüks olmaktan çıkarmak boynumuzun borcudur."

Sınırları Ardına Kadar Açan AKP'ye Eleştiri

İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mutlu Sarı, sınır güvenliğine vurgu yaparak; "Gençlerimiz bir yandan hayat pahalılığı karşısında ezilirken öte yandan da ülkemizde artan kaçak göçmen sorunu yüzünden büyük bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu durum, toplumun gençlerinin ve kadınlarının güvenliğini riske atmakta ve ciddi sorunlara yol açmaktadır. İYİ Parti olarak, “Hudut namustur” diyerek sınır güvenliğini sağlamak ve kaçak göçmen sorununu etkili bir şekilde çözmek için kararlı bir politika izleyeceğimizi taahhüt ediyoruz. Sınırları ardına kadar açan AKP'den hesap sormaya devam edeceğiz, hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

"Mecbur Değilsin"

Konuşmasında 2024 ve 2028 seçimlerine de değinen Sarı, "Bugün 2024 yerel seçimlerinde, yarın 2028 genel seçimlerinde İYİ Parti olarak, daha adil, şeffaf ve gençlerimizi destekleyen bir politika izleyerek ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıma sözü veriyoruz. Sevgili genç kardeşim unutma “Tek adam baskısına da eş başkan kavgasına da mecbur değilsin!”, “Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değilsin!” Sizlerle birlikte, daha güçlü, daha adil bir Türkiye için yola çıkıyoruz. Hepinize teşekkür ediyor, gençlik ruhumuzla dolu bir seçim süreci geçirmemizi diliyorum. Tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

"Çözüm Üretmek İçin Buradayız"

İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Koordinatörü Emir Abbas Gürbüz, buluşmada yaptığı konuşmada gençlerin siyasi süreçlere katılımının önemine vurgu yaparak, "Gençlerimiz, ülkenin geleceğini belirleyecek ana aktörlerdir. İYİ Parti olarak gençlerimizi siyasete çekmek ve onların sorunlarına çözüm üretmek için buradayız" dedi. Gürbüz, gençlerin güçlü bir Türkiye için önemli bir rol oynayacaklarını ifade etti.

Programın sonunda konuşmacılar, katılımcılara teşekkür ederek gençlik ruhuyla dolu bir seçim süreci geçirmeyi diledi. İYİ Parti'nin genç kadroları, partilerinin gelecek vizyonunu açıklamanın yanı sıra, gençlerin sorunlarına duyarlılıkla yaklaşarak çözüm odaklı bir politika izleyeceklerini ifade ettiler. Program Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları'ndaki kadınlara çiçek dağıtımı ile sona erdi.