İzmit Belediyesi şirket işçilerine müjde 

İzmit Belediyesi ve Genel İş Sendikası arasında BEKAŞ bünyesinde yer alan şirket işçilerine ek zam protokolünün imza töreni gerçekleştirildi. Ek protokol kapsamında işçiler ilk etapta yüzde 8 sonrasında temmuz ayında da yüzde 15 oranında zam alacaklar. İzmit Belediyesi Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük katıldı.

“ŞİRKET İŞÇİLERİNİN ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK İSTEDİK”

Başkan Hürriyet şirket işçilerine yönelik yapılan ek zam protokolünün imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Şirket çalışanlarının sözleşmesi devam ediyor. Ek protokol yapma zorunluluğumuz yok aslında ancak hem kadrolu işçilere yaptığımız zam hem de mevcut ekonomik koşullar şirket işçilerimize de ek zam yapma durumumuz gündeme geldi. Şirket işçilerinin şartlarını iyileştirmek adına 5 yıldır şeffaf bir şekilde çalışıyoruz.



“İŞÇİ MUTLUYSA HALK MUTLU”

Özellikle rica etmiştim sendika başkanına ‘Kadrolu işçilerin maaşlarını yükselttik, şirket işçilerini de rahatlatacak ne yapabiliriz’ dedim. Yüzde 20’lik bir zam yapabiliriz’ dendi. Ben de ‘o zaman bu zammın bir kısmını hemen çalışanlarımıza yansıtalım. Kalanını da Temmuz’da verelim’ dedim. Yüzde 8’lik kısmını hemen başlatıyoruz. Kalan da Temmuz ayında yevmiyelere işleyecek. Şirket işçilerini çok önemsiyoruz. Bu arkadaşlarımız en ağır işleri yapan kısım. İşçi mutluysa halk mutlu, halk mutluysa işçi mutlu. Tüm işçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah bereketle harcamayı nasip etsin”

SÜRECE DEĞİNDİ

Protokol imza töreninde konuşan DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, “Başkanımız kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinin imza töreninde şirket işçilerine ek protokol yapacağını ifade etti. Kadrolu işçiler ilk altı ay yüzde 66 alırken Temmuz’da da yüzde 20 oranında zam aldılar. Başkanımız bu ekonomik krizden dolayı bütçeyi de zorlayarak ‘şirket işçileri için de bir çalışma yürütmeliyiz’ dedi.

“TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Aile yardımı ve kültürel denge maddesi olarak iki ayrı madde planladık şubat ayında. Bu yardımların ücret karşılığı net 800 lira. Yakacak yardımımız da 600 küsur liraydı onu da net 1200 liraya çıkartarak şubat ayından itibaren yaklaşık 1350 liralık artış olmuş olacak mevcut maaşlarda. Bu da ilave bir can suyu olacak işçi arkadaşlarımıza. Onun dışında 1 Temmuz’dan itibaren de yevmiyelere yüzde 15 oranında zam yapılacak. Yevmiyelerin direkt etkilediği izin harçları ve ikramiyeler de var. Tüm işçi arkadaşlarımız adına Başkanımıza teşekkür ediyorum.

“5 YIL HUZURLA ÇALIŞTIK”

Eskiden İller Bankası payı seçimden önce 3-4 ay kesintisiz gelirdi. Bu dönem bu uygulama yapılmadı. Buda her belediyenin 12-13 milyon lira kesintiye uğraması demek bu da oradaki işçilerin mağdur edilmesi demektir. Bizler 5 yıl içerisinde başkanımızla huzurla çalıştık. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmadı. Verilerle çalıştık. Yerel yönetimlerin ortak akılla yönetilmesi noktasındaki metodu çok kıymetli buluyorum. Başkanımıza da başarılar diliyorum. Genel İş Sendikası olarak bizler İzmit Belediyesi ile bir aileyiz. İzmit’e hizmet etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.