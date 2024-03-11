Geleceğin şeflerine Kocaman’dan ödül

10 MADALYA İLE DÖNDÜLER

Kartepe Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Türk ve dünya mutfağında çeşitli dallarda katıldıkları yarışmalarda; 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya ile döndü. Başarılı öğrenciler için okul konferansa salonunda program düzenledi. Programa katılan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Geleceğin gerçek master şefleri işte burada” dedi.

“BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ufuk Aydeyer konuşma yaparak, “Okulumuz 2008 yılında İzmit’te eğitim ve öğretimine başlarken, 2019 yılında Kartepe’deki yeni binamıza geldik. Okulumuz yerel yönetimlerden büyük destek almıştır. Teşekkür ediyorum. Kartepe turizm merkezi durumundadır. Bu yönde öğrencilerimiz ilçe, il içerisinde hatta yurt dışına kadar staja gitmektedirler. Bu bizim için gurur kaynağı” dedi.

“HEPİMİZE İŞ DÜŞMEKTEDİR”

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ise törenle şunları söyledi: “Bizler elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Yeter ki sizler başarılı olun. Geçmişte Kartepemizde yaşanan zorlukları ödenen bedelleri çok iyi biliyorum. Zorluklarla başarı hikâyesi yazmaya çalışıyoruz. Maşukiye en kıymetli markalardan biridir. Kartepemizin daha sağlam geleceğe taşımak için hepimize iş düşmektedir. Sorumluluğunuzu bilerek hareket etmelisiniz.

ÖDÜLLERİ KOCAMAN VERDİ

Doğal turizm merkezi durumundayız. İlçemizde teleferik yapıldı. Geçmiş yıllarda teleferiğe bineceğiz diye geziler yapılırdı. Gastronomi turizmine büyük önem veriyoruz. Buraya gelen damat tadının farkından etkilenecektir. Sizlerle gurur duyuyorum. Ben her zaman sizlerin yanında olacağım. İnşallah daha başarılı olursunuz.” Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.