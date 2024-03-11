Sarı: Bitişe doğru ilerliyoruz

Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear Adapazarı ve İzmit fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin sekizincisi bugün Tryp by Wyndham Otel’de gerçekleştirildi. Diğer lastik fabrikalarından ayrı olarak gerçekleştirilen görüşmelere Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetimi katılırken; işveren tarafında ise KİPLAS yetkilisi Ulaş Yıldız, Goodyear Yöneticileri Ceren Özel, Serkan Işık ile Aslı Beyler yer aldı.

“ADIM ADIM İLERLİYORUZ”

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Adım adım ilerliyoruz. Bugün toplamda üretimde 49 madde geçtik, destekte ise 44 madde geçtik. İlk altı ay için ücretlere yüzde 74 zam talebinde bulundular. Bu aynı zamanSda desteği de kapsıyor. Kategorik farklılıklar olacak. İkinci, üçüncü, dördüncü altı aylarda ise asgari ücret ve enflasyon koruması anlamında mantığı kabul ettiler. Oranlarda ise görüşmeler olacak. Vergi diliminde de mantığı kabul ettiler. Müzakere içerisinde nereye evrilir bilemiyoruz şu an için. Bu bizim için önemli. Önümüzdeki süreç için çalışan arkadaşlarımızın satın alma gücünü etkileyecek. Enflasyon müzakereler sürecek. Bu oranı kabul etmediğimiz ifade ettik. Bitişe doğru hızla ilerliyoruz. Bu hafta bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki toplantı ise 15 Mart Cuma saat 10:30’da” ifadelerini kullandı.