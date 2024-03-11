Fahri Örengül yeniden TÜRKONFED yönetiminde

2004 yılında kurulan ve bu yıl kuruluşunun 20’nci yılını kutlayan Türkiye'nin gönüllük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu TÜRKONFED’in Olağan Genel Kurul Toplantısı “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ana Rota Eğitim” teması ile düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez’in bir kez daha seçilerek güven tazelediği toplantıya TÜSİAD Başkanı Orhan Turan başta olmak üzere iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katılım gösterdi.

7 MADDELİK YOL HARİTASI

Genel Kurulda söz alan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Anadolu’da bir söz vardır: ‘Komşun açken tok yatılmaz’. Ancak ülkemizde en zengin bölgenin en zengin yüzde 10'u ile en yoksul bölgenin en yoksul yüzde 10'u arasında 55 kat fark var. Yani gelir adaletsizliği alarm veriyor” dedi. Sönmez ayrıca, küresel sistemdeki değişimin fırsata çevrilmesi ve Türkiye’nin yeni bir kalkınma hamlesi başlatabilmesi için” Makro iktisadi istikrarın oluşturulması, Yatırım ortamının iyileştirilmesi, İş dünyasının, özellikle de KOBİ’lerin yeşil ve dijital dönüşümlerinin desteklenmesi, Hukuk devleti güçlendirilmeli, yargı bağımsızlığı güvence altına alınması,Uluslararası normlara ve sözleşmelere uygun hareket edilmesi,Eğitim sistemi, çağın gerektirdiği becerilere ve yetkinliklere uygun hale getirilmesi ile her türlü eşitsizlikle mücadele edilmesi” şeklinde 7 maddelik bir yol haritası açıkladı” dedi.

ROTAMIZI EĞİTİM OLARAK BELİRLEDİK

Üretim yapısında dönüşüm sağlanması için ekonomi dışında da yapılması gerekenler olduğunu vurgulayan Sönmez, “‘Orta Gelir’ tuzağını aşmanın yolu ‘Orta Demokrasi’ ve ‘Orta Eğitim’ tuzaklarını aşmaktan geçiyor. Her şeyden önce de hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının sağlanması geliyor. Diğer taraftan Anadolu’yu gezdiğimizde iş insanlarının en çok yakındıkları konulardan birinin insan kaynağı sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Bu da direkt olarak eğitimle ilgili bir konu. Gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlayamazsak ülkemizi dünyada yeni şekillenmekte olan ekonomik mimariye hazırlayamayız. Eğitimin temel hedefi, gençlere yeni çağın temel becerilerini kazandırmak olmalı. Geçmişin temel bilgi alanları üzerine kurulu olan eğitim artık demode oldu. Bugün yapay zeka uygulamalarına ve dijital teknolojilere alan açmak gerekiyor. Beklentimiz, çağın gerektirdiği becerilere ve yetkinliklere sahip nesiller yetiştirmek. Bunun da tek bir yolu var: Laiklik ve bilimsellik ilkelerinden hiçbir ödün vermemek. Bu nedenle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ana rotamızı eğitim olarak belirledik ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

PARASAL SIKILAŞMA DEVAM ETMELİ

Genel Kurulda söz alan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise, “Dünya ekonomisinde büyümenin düştüğü ve ticaretin yavaşladığı bir atmosferde makroekonomide öngörülebilirlik sağlamak ve TL’nin değerine istikrar getirmek gerekiyor. Enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek önceliğimiz, Dünya ekonomisinde büyümenin düştüğü ve ticaretin yavaşladığı bir atmosferde makroekonomide öngörülebilirlik sağlamak ve TL’nin değerine istikrar getirmek gerekiyor. Enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek önceliğimiz. Merkez Bankası’nın, yüksek enflasyonun kontrol altına alınması için başlattığı parasal sıkılaştırma sürecinin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dış ticaret açığının iyileşme eğilimine girmesini de ekonomide dengelenme sürecinin bir göstergesi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

BAĞIMSIZ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ

TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu üyeliğini ikinci defa seçilen CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkan vekili Fahri Örengül ise konuya ilişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “TÜRKONFED Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), gönüllülük esasına göre kurulmuş bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. TÜRKONFED, Türkiye’nin her bölgesine yayılmış etkin üye yapısı ve sayısı ile Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütleri içinde yer almaktadır.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ

Bağımsız ve gönüllü yapısı dikkate alındığında Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan TÜRKONFED; gücünü ve etkinliğini, iş insanlarının üye olduğu federasyon ve derneklerinden alarak çatısı altında 26 bölgesel, 4 sektörel olmak üzere 31 federasyon, 331 üye dernek üzerinden 60 bini aşkın şirket bulundurmaktadır.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE ARTI DEĞER YARATAMAKTADIR

TÜRKONFED; federasyonlarına bağlı her bir derneğin, kendi bölgesinde yarattığı katma değerin toplamı olarak, kurumlar vergisinin yüzde 86’sını karşılayarak, Türkiye dış ticaretinin yüzde 83’ünü gerçekleştirerek, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yüzde 55’ini sağlayarak, 7 milyon kişiye istihdam alanı sağlayarak Türkiye ekonomisine artı değer yaratmaktadır.

HİÇBİR SİYASİ PARTİ GÖLGESİNDE KALMAYAN

Türkiye’nin Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, laik demokratik hukuk devletini savunan, her siyasi parti mensuplarını bünyesinde barındırmasının yanında hiçbir siyasi partinin gölgesinde kalmayan, cumhuriyetin temel nitelikleri, tam demokrasi ve kalkınma ölçeğinde partiler üstü ve tam bağımsız olarak çalışan konfederasyonun ülkemiz için önemini vurguladı.

KOCAELİ’DEKİ İŞ DÜNYASI SORUNLARI DAHA DETAYLI İNCELECENEK

Ülkemizde ana üretim üssü konumunda bulunan Kocaeli’de ekonominin sorunlarının daha özgür ve detaylı tartışılabileceği TÜRKONFED ilkeleri çerçevesinde önemli çalışmaların yapılacağı bir dönemin konfederasyona bağlı (DOĞUMARSİFED) doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu bünyesinde de devam edeceğini, TÜRKONFED yetkililerinin artık Kocaeli’de ağırlanmaya başlanacağını, Kocaeli’de iş dünyasınınsın sorunlarının daha detaylı değerlendirmeye alınacak”