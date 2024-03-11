Boya fabrikasında yangın

Yangın, saat 16.00 sıralarında Tuzla-Kocaeli sınırında bulunan Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir boya fabrikasında çıktı. Tek katlı boya fabrikasından yükselen dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden ve Kocaeli’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.Yangın hakkında konuşan iş yeri yetkilisi, "Biz fabrikada çalışıyorduk, dumanları gördük. Kendi yerimiz olduğunu bilmiyorduk. Çok hızlı bir şekilde yayılmış. Depo olarak kullanılıyordu. İçeride banyo aksesuarları, taşlar vesaire vardı" dedi.Öte yandan, yangın dron ile havadan görüntülendi.