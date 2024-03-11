Yangın, saat 16.00 sıralarında Tuzla-Kocaeli sınırında bulunan Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir boya fabrikasında çıktı. Tek katlı boya fabrikasından yükselen dumanlar kısa sürede gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden ve Kocaeli’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.Yangın hakkında konuşan iş yeri yetkilisi, "Biz fabrikada çalışıyorduk, dumanları gördük. Kendi yerimiz olduğunu bilmiyorduk. Çok hızlı bir şekilde yayılmış. Depo olarak kullanılıyordu. İçeride banyo aksesuarları, taşlar vesaire vardı" dedi.Öte yandan, yangın dron ile havadan görüntülendi.
11 Mar 2024 - 18:14- Asayiş Güncelleme:
Boya fabrikasında yangın
İstanbul-Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar çevre ilçelerden görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.