Merttürk Ulus Pazarı'nda hemşehrilerine 'Hayırlı Ramazanlar' diledi

CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala sahadan ayrılmıyor. Merttürk, CHP Kartepe SKM'nin organize ettiği programda Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde Kartepe Kent Çarşısı'nda kurulan Ulus Pazarı'na ziyaret etti. Pazarcı esnafına bereketli kazanç dileyen, alışverişe gelen hemşerileri ile sohbet eden Merttürk, başlayan Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

ŞEKER TADINDA RAMAZAN İÇİN ŞEKER İKRAMI

SKM'nin oluşturduğu programlar çerçevesinde çalışmalarını yürüten Merttürk'e Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde Kartepe Kent Çarşısı'nda kurulan Ulus Pazarı programında CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak ve İlçe Yöneticileri, CHP Kartepe SKM Başkanı Av. Başar Değer, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan ve yönetimi ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. CHP'liler, Ulus Pazarı'nda kurdukları stantta vatandaşlara hem Merttürk'ün broşürünü dağıttılar hem de şeker tadında bir Ramazan ayı geçirmeleri temennisiyle şeker ikramında bulundular. Çocukları da unutmayan CHP'liler miniklere balon ve Türk Bayrağı hediye ettiler.

MERTTÜRK'E 7'DEN 70'E BÜYÜK İLGİ

CHP Kartepe SKM tarafından organize edilen program çerçevesinde ilçede bulunan Ulus Pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafı ve alışverişe gelen hemşerileri ile sohbet eden CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, başlayan Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi. Hem pazarcı esnafının hem vatandaşların büyük teveccühü ile karşılaşan Merttürk, talep ve önerilere de kulak verdi. 7'den 70'e büyük bir ilgiyle karşılaşan Merttürk, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hemşehrilerini de kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

MERTTÜRK, "HAYIRLA İHYA EDİP, GERÇEK BAYRAMA ERENLERDEN OLMAK DUASIYLA, HAYIRLI RAMAZANLAR"

Kartepe'mizin her köşesine dokunmaya, her hemşerimizle kucaklaşmaya devam edeceğiz diyen CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Hemşerilerimizle bir araya gelerek onların sorunlarını, talep ve önerilerini dinliyoruz. Kartepe'mize dair projelerimizden bahsediyoruz. Bugün de Fatih Sultan Mehmet Mahallemizde bulunan Kartepe Kent Çarşısı'nda kurulan Ulus Pazarı'nda pazarcı esnafımız ve alış verişe gelen hemşerilerimizle buluştuk. Hayırla ihya edip, gerçek bayrama erenlerden olmak duasıyla, Hayırlı Ramazanlar diledik. Daha yaşanabilir bir Kartepe için çok çalışacağımızın, Kartepe'mizi hep birlikte güzelleştireceğimizin sözünü verdik. Hemşerilerimizin samimi sohbetleri, verdikleri destek ve gösterdikleri teveccüh bize güç verdi" ifadelerini kullandı.