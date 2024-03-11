Nakit avansta taksit sınırı düşürüldü

Seçim öncesinde finansal piyasalarda tansiyon artarken bankalardan dikkat çeken bir adım geldi.

Son dönemde yüksek seyreden ve enflasyon, cari açık ve dolayısıyla döviz kurları üzerinde de baskı oluşmasına neden olduğu iddia edilen kredi kartı harcamalarıyla ilgili seçim sonrasında sınırlayıcı bir adım geleceği söyleniyordu ancak seçim öncesinde bir adım atıldı.



Bankalar kredi kartından nakit avansta taksit sayısını bugün itibarıyla üçe kadar düşürdü. Geçen ay bankalar nakit avansta 12'ye kadar taksit yapıyordu.

Sozcu.com.tr'ye konuşan bankacılık kaynakları, en ucuz finansman kaynağı olarak görüldüğü için kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının yoğun olarak kullanıldığını belirtti.

Bankalara nakist avansta taksit sınırına dair Merkez Bankası'ndan (TCMB) bir yazılı talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı öğrenildi.

Yılın ilk 9 haftasında TL krediler yüdze 5,5 artarken kredi kartı harcamalarında artış oranı yüzde 13,8'e ulaşmıştı.

Şubat enflasyonunun beklentileri aşması üzerine TCMB geçen hafta ilave sıkılaşma adımlarını duyurmuştu.

Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirilmişti.

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: sözcü