Erkek dehşeti... Tartıştığı eşini öldürüp intihara kalkıştı!

Abdurrahman Gazi Mahallesi Bahriye Sokak'taki apartmanda gece saatlerinde Deniz C. ile eşi Duygu C. arasında tartışma çıktı. Deniz C, tartışma sırasında silahla eşi Duygu C.'yi vurduktan sonra kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine apartmana gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Duygu C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Deniz C., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Evde inceleme yapan polis, tabanca ve bir adet fişek buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.