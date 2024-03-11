Minik öğrenciler tiyatro oyunla seyirci karşısına çıkacak

İzmit Belediyesi Sanat Akademi bünyesinde geleceğin tiyatrocularının yetiştirildiği İzmit Belediye Tiyatrosu, 2023- 2024 sezonunda 8-12 yaş arası kursiyerlere eğitim vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında düzenlenen seçmeler sonucunda Sanat Akademisi’nde eğitim almaya hak kazanan kursiyerlere iki grup olarak ders veriliyor. Kursiyerler, Haziran ayında usta yazar Can Yücel’in eseri "Bahar Noktası" ve Numan Ertuğrul Uzunsoy’un kaleminden "Soytarı Kral" oyunu ile seyirci karşısına çıkacak. Provalara başlayan kursiyerler yaz sezonuna büyük heyecanla hazırlanmaya başladı.