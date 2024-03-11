Şener Şen cenazede fotoğraf çekilmek isteyenlere tepki gösterdi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Levent'te son yolcuğunu uğurlanan usta oyuncuya veda için pek çok ünlü isim cenazedeydi.
Son görevini yerine getirmek için cenazede olan isimler arasında efsane oyuncu Şener Şen de vardı.
Şener Şen cenazede yoğun ilgiden ve fotoğraf ısrarından rahatsız olup çileden çıktı. Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde ısrarlara "Ya gidin yahu gidin" diye bağırarak tepki gösterdi.
O anlara sosyal medyadan destek geldi, Şener Şen'i görenler "Adam haklı", "Acı bir gün böyle ısrar çok ayıp" yorumları yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.