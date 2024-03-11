- Yaşam

Şener Şen cenazede fotoğraf çekilmek isteyenlere tepki gösterdi

Usta oyuncu Şener Şen, 90 yaşında hayatını kaybeden Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesine katıldı. Usta oyuncu cenazede fotoğraf çektirmek isteyenlere bağırarak tepki gösterdi.

Şener Şen cenazede fotoğraf çekilmek isteyenlere tepki gösterdi mask

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Levent'te son yolcuğunu uğurlanan usta oyuncuya veda için pek çok ünlü isim cenazedeydi.

Son görevini yerine getirmek için cenazede olan isimler arasında efsane oyuncu Şener Şen de vardı.

Şener Şen cenazede yoğun ilgiden ve fotoğraf ısrarından rahatsız olup çileden çıktı. Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde ısrarlara "Ya gidin yahu gidin" diye bağırarak tepki gösterdi.

O anlara sosyal medyadan destek geldi, Şener Şen'i görenler "Adam haklı", "Acı bir gün böyle ısrar çok ayıp" yorumları yapıldı.
# tepki

11 Mar 2024 - 21:05 - Yaşam

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