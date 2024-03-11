Köşklü Çeşme Mahallesi'nde dün otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Gülizar Kara (55), kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Asayiş
Trafik kazasında hayatını kaybetti!
Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.