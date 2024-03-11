Ramazan sofraları zamlı kuruluyor!

Ramazan ayı başladı. Başlamasına başladı ama fiyatlar yine cep yakıyor.

Her ürünü yüksek oranda zam geldi.

Vatandaşın Ramazan nefesi kursağında kaldı.

Maalesef Ramazan ayına yine cep yakan zamlarla girildi…

Bu zamlara maaş mı yeter?

DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜYÜZ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında yıllık enflasyonu yüzde 67.07, gıda enflasyonunu ise yüzde 71.12 olarak açıklasa da ‘sofra enflasyonu’, TÜİK’i katladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) 2023 Mart ayı fiyatları ile Türkiye’nin her yerinde mağazası bulunan bir zincir marketin güncel fiyatları karşılaştırıldığında, ‘zam şampiyonu’ yıllık yüzde 169.91’lik artış ile zeytinyağı oldu.

PİRİNÇ FİYATI UÇTU…

Zeytinyağının litre fiyatı bir yılda 125 liradan 339 liraya çıktı. Zeytinyağının ardından en yüksek zam oranı, yüzde 122 ile marulda görüldü.

dana eti yüzde 94, kırmızı mercimek yüzde 11, beyaz peynir ise yüzde 56 zamlandı.

GIDA ÜRÜNLERİ…

Geçen yılki seçimlerin ardından değişen ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirlemesine rağmen market reyonlarına bakıldığında henüz istenilen başarılara ulaşılamadığı görülüyor. Özellikle gıda ürünlerine gelen zamlar, dar gelirli vatandaşları daha da olumsuz etkiliyor. Türkiye, gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü konumunda bulunuyor.”

YÜKSEK ENLASYON…

Haberi okudunuz, Türkiye yüksek enflasyonla uğraşıyor. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüksek enflasyondan dolayı vatandaşların gramla ürün almak zorunda kaldığını söyledi. Gürer, “ Enflasyon vatandaşın alım gücünü daralttı. Emeklinin geliri 10 bin ama 10 bin lirayı ev kirasına mı versin, elektriğe mi versin, doğalgaza mı versin, gıda ürünü mü alsın? Böyle olunca da gramla ürün almak durumunda kalıyor. Girdi maliyetleri düşürülmeli, vatandaşın daha uygun fiyatlı ürün alması yolu açılmalı” diyor…

AKP İKTİDARINA SARI KART…

Gürer haklı. 22 yıllık kesintisiz AKP iktidarı sonrasında gelinen nokta ekonomik kriz ve alım gücünün düşmesi.

Şimdi önümüzde yerel seçimler var.

Bütün bunları bize yaşatan AKP’ye ‘sarı’ kart göstermenin zamanı geldi diye düşünüyorum.