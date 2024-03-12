MUHTAR İSMAİL ÖZKAR’DAN AYAZ İÇİN İDDİALI MESAJ: Hüseyin Ayaz başkanla iki bayramı bir arada kutlamaya geliyoruz

S.S 4 Nolu Kullar Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar ve Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar, bu dönem muhtarlığa aday olmadı. Özkar, Başiskele Bağımsız belediye başkan adayı Hüseyin Ayaz’ı destekleme kararı aldı. Ayaz’a büyük katkı sağlayan Özkar, “Nasip olursa seçimi kazanıp, hem seçimi, hem de Ramazan bayramımızı birlikte kutlayacağız” dedi.

AYAZ, YÜZDE 40 İLE ÖNDE

Başiskele ilçe halkının kendilerine büyük destek verdiğini söyleyen İsmail Özkar şunları söyledi, “Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Başiskele’de 31 Mart’taki seçimlere her parti gibi biz de odaklandık. Başka partilerin yaptığı anketlere göre bağımsız belediye başkan adayımız Hüseyin Ayaz, yüzde 40 ile önde gidiyor. Hüseyin başkanın önde olması elbette doğal.

BAŞKAN GÜLER YÜZLÜ

Hüseyin Ayaz başkanın başarısını neye bağlıyoruz. Öncelikle Hüseyin başkan güler yüzlü, insanlara sevgide hiçbir zaman kusur etmedi. Her ay düzenli olarak mahallelere giderek yaşlılarımızın elini öpüyor, hayır duasını alıyor. Yaşlılarımızla ilgileniyor. Hastaları ama evinde, ama hastanede ziyaret ediyor. Bunun karşılığını da alıyor, zira 7’den 70’e herkes Hüseyin Ayaz başkanı çok seviyor.

SOĞUKTA BEKLEDİLER

Hüseyin Ayaz başkanın önceki akşam Vezirçiftliği’nde bir toplantısı vardı. O toplantıda sadece Vezirçiftliği halkı yer aldı. Hava çok soğuktu. Soğuk havaya rağmen toplantıda yaşlı abilerimizi gördük, şallı annelerimizi gördük. O soğukta Hüseyin Ayaz başkanımızı beklediler. Hüseyin başkan alana gelince, büyük bir coşku yaşadılar. Vezirçiftliği halkının o soğukta Hüseyin başkanımızı beklemesi, kendisine tam destek vermesi, halkın karar verdiğini gösterdi.

TEK TEK ELLERİNİ ÖPTÜ

Halkın soğukta kendisini beklemesi, Hüseyin başkanımız da çok duygulandırdı. Hüseyin Ayaz başkan yine yaşlıların elini tek tek öptü. Burada verdiği mesajlarda dikkatlerden kaçmadı. Birincisi hiçbir hastamız ilaçsız kalmayacak, alamıyorsa biz alacağız. Hiçbir yoksulumuz insanımızı ‘ben çocuğumu okula gönderemiyorum’ demeye kalmadan, biz o çocuğu istediği okula göndereceğiz dedi. Hiçbir kişi yatağa aç girmeyecek, bunu canı gönülden söz veriyoruz dedi. Hiçbir işsizimiz olmayacak dedi.

AYRIMCILIK OLMAYACAK

Biz Başiskele Belediyesi’ne geldiğimiz zaman, bizde ayrımcılık olmayacak, insan sevdiğine oy verir, biz de geldiğimizde onların da gönüllerini alacağız, bir dahaki döneme daha rahat gireceğiz. Bunu herkes böyle bilsin, bizim kimseyle kızgınlığımız, dargınlığımız olmaz. Benim muhtarlıkta tecrübem var, Hüseyin Ayaz başkanın tecrübesi var, güçlerimizi birleştirdik, hayırlı olsun. Seçimi kazanmamız birinci bayramımız olacak. Ramazan bayramı ile birlikte iki bayramı bir arada kutlayacağız. Halkın her kesiminden bize büyük bir destek var. Nasip olursa Hüseyin Ayaz başkanımızla birlikte seçimi kazanıp, Başiskele halkına en güzel hizmeti yapacağız” dedi.