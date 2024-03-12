Dönercide yangın!

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Turgut Caddesi’nde bulunan iş merkezindeki dönerci dükkanında fritözde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dükkan çalışanları yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken dükkanda maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Turgut Caddesi’nde bulunan iş merkezindeki dönerci dükkanında fritözde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dükkan çalışanları yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken dükkanda maddi hasar oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.