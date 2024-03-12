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Dönercide yangın!

Derince ilçesinde bir iş merkezindeki dönerci dükkanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Dönercide yangın!
Dönercide yangın!
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Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Turgut Caddesi’nde bulunan iş merkezindeki dönerci dükkanında fritözde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dükkan çalışanları yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken dükkanda maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# acil, sağlık

12 Mar 2024 - 03:07 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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