Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Derince ve Gebze ilçelerinde düzenlenen operasyonda 9 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde ve şahısların üzerinde yapılan aramda; 961 gram sentetik kannabinoid, 5 gram skunk, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin 800 TL ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şahıs serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen M.B, S.A.M. ve B.K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.İ.K., O.K., K.K.Y. ve A.M. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Asayiş
Uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Derince ve Gebze ilçelilerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şahıstan 4’ü tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.