Kocaeli'de yağışlar başlıyor, sıcaklık düşüyor!

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 10 en yüksek 21 derece olacak. Bugün başlaması beklenen yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu: