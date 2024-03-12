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Kocaeli'de yağışlar başlıyor, sıcaklık düşüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün itibariyle Kocaeli'de yağışlar etkili olacak.

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Kocaeli'de yağışlar başlıyor, sıcaklık düşüyor!
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Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 10 en yüksek 21 derece olacak. Bugün başlaması beklenen yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. İşte güncel hava durumu:

Kocaeli'de yağışlar başlıyor, sıcaklık düşüyor!
# Hava durumu, Kocaeli hava durumu, yüksek

12 Mar 2024 - 08:41 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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